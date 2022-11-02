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MLB／太空人4投手投出「無安打」世界大賽2：2扳平費城人

記者蘇志畬／即時報導
太空人隊在世界大賽再度扳成2勝2敗平手。（歐新社）
太空人隊在世界大賽再度扳成2勝2敗平手。（歐新社）

太空人隊靠著5分大局，加上先發投手哈維爾（Cristian Javier）領軍下，4名投手聯手投出世界大賽史上第二次的無安打比賽，以5：0拿下勝利，在世界大賽再度扳成2勝2敗平手，費城人主場安靜如圖書館。

昨天敲出5轟的費城人打線今天極度冰冷，哈維爾先發6局期間，只有2次四壞保送讓人上壘，另有9次三振，失分、安打數都掛0，不過用球數達97球，無緣挑戰個人的無安打比賽。

哈維爾退場後，阿布瑞尤（Bryan Abreu）、蒙特洛（Rafael Montero）也都各投1局無失分，最後一局交到「終結者」普雷斯利（Ryan Pressly）手中，也只有1次保送，聯手演出無安打比賽，而且合計送出14次三振。

8局結束費城人球迷就已經紛紛離場，太空人隊締造史上第二次世界大賽無安打比賽，前一次要追溯到1956年洋基隊的拉森（Don Larsen），他在第五戰投出一場完全比賽。

太空人隊前4局雖有安打但欠缺適時一擊，在5局上靠著連續3支安打攻占滿壘，費城人隊換下先發投手諾拉（Aaron Nola），結果接替的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）先投出觸身球奉送1分。

太空人隊再靠著布萊格曼（Alex Bregman）的二壘安打攻下2分、塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打攻下1分，古利爾（Yuli Gurriel）的安打攻下該局第5分。

太空人 費城 世界大賽

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