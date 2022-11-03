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太空人投手挨5轟 動作被破解啦？費城人哈波笑說：這是秘密

記者蘇志畬／綜合報導
費城人球星哈波（左）率先開轟，帶動全隊攻勢搶下世界大賽第2勝。（美聯社）
費城人球星哈波（左）率先開轟，帶動全隊攻勢搶下世界大賽第2勝。（美聯社）

哈波（Bryce Harper）1局下兩分砲引爆費城人隊單場5轟的「煙火秀」，1日在世界大賽第3戰以7：0痛宰太空人隊，回到主場首戰就取得2勝1敗優勢。

這是費城人主場市民銀行球場相隔4746天再次舉辦世界大賽，雖然比賽因雨延誤一天，球迷氣勢沒有衰減，哈波就說：「走進球場有回家的感覺，我們就是趁勢攻擊，整座城市都很興奮，在他們面前打球很激動。」

費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）大讚哈波：「他是大賽型球員。」哈波今年在季後賽累積6轟，再1轟追平2009年沃斯（Jayson Werth）締造的隊史紀錄，霍斯金斯也在稍後跟上，單一年度有兩位球員季後賽6轟，這是史上第6次、費城人隊史第2次。

哈波開轟後，2局下費城人再靠著波姆（Alec Bohm）、馬許（Brandon Marsh）陽春砲取得4：0領先，5局下史瓦伯（Kyle Schwarber）中外野兩分砲擴大領先，霍斯金斯（Rhys Hoskins）也補上左外野陽春砲。

費城人單場5轟追平世界大賽紀錄，前兩局敲出3轟更是史上最多，這5轟苦主都是太空人隊先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），除了4.1局被敲6支安打、掉7分承擔敗投，單場被敲5發全壘打也成為季後賽投手新紀錄。

寫下難堪紀錄，外界好奇是否麥卡勒斯投球動作被破解，他自己認為，「就是被打爆了，我想大家都會討論，但不打算多說。」

波姆開轟前，哈波曾找他過去聊了幾句，是不是就在傳授破解方法？哈波表示僅是一般的溝通，打者都會互相分享訊息。波姆笑說：「這是我們的秘密，或許有幫助。」

費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suárez）投5局，只被揮出3支安打、無失分，與牛棚4任投手聯手演出完封；過去7戰4勝制季後賽紀錄，1勝1敗後在第3戰勝出的球隊，98次有68次拿下系列賽，比率為69%。

費城 季後賽 太空人

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