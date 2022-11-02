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MLB／費城人5轟讓太空人吞難堪紀錄 世界大賽2勝領先

記者蘇志畬／即時報導
哈波（Bryce Harper）在首局就開轟，替費城人打下勝利打點。（Getty Images）
哈波（Bryce Harper）在首局就開轟，替費城人打下勝利打點。（Getty Images）

因雨休兵一天，世界大賽第三戰1日恢復開打，費城人隊相隔4746天再次在主場舉辦世界大賽，就以煙火秀回饋球迷，哈波（Bryce Harper）領頭全隊敲出5發全壘打，火力壓制太空人隊以7：0拿下勝利，取得2勝1敗優勢。

哈波今天在1局下就先轟出一發先馳得點的中右外野2分砲，2局下則是波姆（Alec Bohm）、馬許（Brandon Marsh）各一發陽春砲，速速取得4：0領先，前2局就敲出3轟也創下世界大賽史上最多紀錄。

5局下費城人隊再次綻放煙火，史瓦伯（Kyle Schwarber）中外野2分砲擴大領先，霍斯金斯（Rhys Hoskins）補上一發左外野陽春砲。

這5轟苦主都是太空人隊先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），直到挨了霍斯金斯那一轟才退場，4.1局被敲6支安打掉7分，承擔敗投。

麥卡勒斯吞下難堪紀錄，單場被敲5發全壘打成為季後賽投手新紀錄，近83年更只有一位投手單場被敲4轟，那就是55年前的休斯（Dick Hughes）。

而費城人隊先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）則是繳出5局無失分演出，被敲3支安打另有4次三振、1次四壞保送，與後續4任投手聯手演出完封。

在7戰4勝制的季後賽紀錄中，1勝1敗後在第3戰勝出的球隊，98次有68次都拿下系列賽，比率為69%。

太空人 費城 世界大賽

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