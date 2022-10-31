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世界大賽／太空人「被打醒」 瓦德茲好投扳平費城人

體育新聞組／ 綜合報導
太空人隊先發投手瓦德茲昨天對費城人繳出6.1局失1分好投，幫助球隊拿下世界大賽G2勝利。（Getty Images）
太空人隊先發投手瓦德茲昨天對費城人繳出6.1局失1分好投，幫助球隊拿下世界大賽G2勝利。（Getty Images）

世界大賽首戰在5分領先下輸給費城人隊，套句太空人隊外野手麥考米克的話「朝我們正面揍了一拳」，被打醒的太空人在第二戰靠著瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分好投，以5：2拿下勝利，將戰局扳平為1勝1敗。

昨天的世界大賽第二戰，太空人在1局下就由亞土維二壘打開啟攻勢，攻下3分，5局下布萊格曼在2出局後的一發2分砲，再次將比數拉開到5：0，也是他個人今年在季後賽的第三轟。

跟前天不同的是，太空人先發投手沒有再讓領先歸零，瓦德茲以104球投完6.1局，被敲4支安打僅失1分；另有9次三振、3次四壞保送，拿下個人季後賽生涯第6勝，追平「神之右手」馬丁尼茲並列多明尼加籍投手最多。

特別的是，瓦德茲的父親雖然懼怕搭飛機，卻為了他從多明尼加飛到休士頓，跟親友見證兒子在季後賽登板。瓦德茲說：「人太多了，我沒看到他們在哪，只能一直朝觀眾揮手，希望他們有看到，他們能夠到場看我投球，讓我感覺很棒。」

去年瓦德茲在世界大賽的兩場先發僅投4.2局、丟掉10分，今年表現判若兩人，卻也引起球迷質疑；他在比賽中不時搓著自己的手，然後再觸碰放在手裡的球，是否使用外部物質，不過就連費城人總教練湯姆森也沒意見，他認為，「瓦德茲每局都會接受檢查，如果有問題的話，大聯盟會處理」。

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