MLB／瑞爾穆托延長賽開轟 費城人逆轉奪首勝

費城人靠瑞爾穆托在10局上揮出陽春砲，以6：5擊敗太空人，搶下世界大賽首戰勝利。（路透）

費城 人隊捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）一支追平安加上一發延長賽的超前轟，幫助球隊從5分落後，到最終在延長賽以6：5逆轉擊敗太空人 隊，在世界大賽 首戰搶下勝利，讓他直呼：「這是我的夜晚。」

世界大賽28日開打，前3局打完，太空人隊靠著塔克（Kyle Tucker）在2局下先馳得點陽春砲、3局下的3分砲，取得5：0領先，不料先發投手韋蘭德（Justin Verlander）很快就花光存款。

費城人隊4局上4支安打攻下3分，5局上則是馬許（Brandon Marsh）開局一支二壘安打、史瓦伯（Kyle Schwarber）保送，1出局後瑞爾穆托的二壘安打敲回2分打點，幫助費城人隊追平比數。

雙方以5：5進入延長賽，10局上瑞爾穆托從賈西亞（Luis Garcia）手中敲出一發陽春砲，成為致勝一擊，「我想今晚輪到我了，這支球隊太酷了，每一晚都有不同人跳出來當英雄，這個季後賽一直都是這樣，打線上每個人都有屬於自己的時刻。」

瑞爾穆托此役總計4打數2安打、3分打點，更成為繼1975年第6戰的費斯克（Carlton Fisk）之後，再次有捕手在世界大賽延長賽開轟。

瑞爾穆托今年為費城人隊貢獻良多，加上季後賽一共蹲了1248.2局，比其他捕手多了232局，他說：「我的腎上腺素好像用不完，每天都感覺很棒，老實說，我不知道球季結束後，我的身體會有什麼反饋。」

太空人隊先發投手韋蘭德最終投5局被敲6安，失5分退場，生涯世界大賽首勝仍無法入袋，在世界大賽8場先發從沒拿過勝投，生涯在世界大賽防禦率來到6.07，是史上至少投30局的投手中最慘數字。