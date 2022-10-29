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MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平

記者蘇志畬／即時報導
太空人隊先發投手瓦德茲對費城人繳出6.1局失1分好投，幫助球隊拿下世界大賽G2勝利。 （美聯社）
太空人隊先發投手瓦德茲對費城人繳出6.1局失1分好投，幫助球隊拿下世界大賽G2勝利。 （美聯社）

費城人隊沒能再次上演逆轉秀，太空人隊29日再次攻下5分，加上先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分好投，以5：2在世界大賽第二戰拿下勝利，將戰績扳平為1勝1敗。

1局下太空人隊就靠著亞土維（Jose Altuve）、潘尼亞（Jeremy Pena）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）連續3支二壘安打，攻下2分，2出局後費城人游擊手索沙（Edmundo Sosa）的傳球失誤多送1分。

5局下布萊格曼（Alex Bregman）在2出局後的一發2分砲，再次將比數拉開到5：0，也是他個人今年在季後賽的第三轟。

跟昨天不同的是，太空人隊先發投手沒有再讓領先歸零，瓦德茲前6局僅被敲出3支零星安打，7局上續投被敲出二壘安打後，讓波姆（Alec Bohm）敲出滾地球出局，但跑者也上三壘，此時才被換下場休息。

費城人隊後續靠高飛犧牲打破蛋，不過瓦德茲以104球投完6.1局，被敲4支安打僅失1分，另有9次三振、3次四壞保送；去年瓦德茲在世界大賽的兩場先發僅投4.2局、丟掉10分，今年表現判若兩人。

費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）8局上眼見轟出一發超遠右外野2分砲，裁判第一時間也以為在界內，後來才改判界外；費城人隊直到9局上才靠失誤再得1分，但仍無力逆轉。

費城人隊讓王牌投手惠勒（Zack Wheeler）多休1天的策略沒有奏效，總計投5局被敲6支安打，丟掉5分，今年季後賽前4場先發他都能至少投滿6局、防禦率僅1.78，今天賽後防禦率上升到2.67。

費城 太空人 世界大賽

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