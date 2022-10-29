MLB／瑞爾穆托超前轟 費城人世界大賽逆轉搶首勝

瑞爾穆托28日在延長賽第十局敲出陽春砲，讓費城人拿下勝利。（美聯社）

世界大賽 第一戰就打得難分難捨，太空人 隊靠著塔克（Kyle Tucker）雙響砲一度取得5分領先，但費城 人隊硬是從韋蘭德（Justin Verlander）手中將比數扳平，最後打進延長賽靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的陽春砲，完成6：5的逆轉勝。

兩隊前6局打完以5：5戰平，接下來到正規9局結束都未再進帳分數，延長賽10局上太空人隊壓出例行賽15勝的賈西亞（Luis Garcia）接手，不料被瑞爾穆托敲出一發陽春砲，費城人隊超前比數；10局下太空人隊雖攻占二、三壘但反撲未果，讓費城人隊收下勝利。

瑞爾穆托這一轟成為勝利一擊，更是世界大賽相隔47年來再次有捕手在延長賽開轟，前一人是1975年第6戰的費斯克（Carlton Fisk）；瑞爾穆托在5局上的二壘安打還幫助球隊追平，此役總計4打數2安打、3分打點。

太空人隊塔克的第一轟是在2局下，棒打費城人隊先發投手諾拉（Aaron Nola），加上後續三支帶有點幸運成分的安打，其中馬多納度（Martin Maldonado）的滾地穿越安打敲回1分打點。

3局下塔克再次狙擊諾拉，這次是1出局一、三壘有人時，大棒一揮又把球送出右外野全壘打牆，三分砲幫助太空人隊取得5：0領先。

塔克在美聯冠軍系列賽時是13支2，打擊有些熄火，不過世界大賽第一場就先聲奪人，成為太空人隊史第一位在世界大賽敲出複數全壘打的球員，大聯盟史上第8次，前一次是2020年的洛威（Brandon Lowe）。

費城人隊沒有浪費時間，4局上展開反擊，單局4支安打攻下3分，卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）的安打帶有1分打點，小將波姆（Alec Bohm）的左外野二壘安打送回2人。

5局上則是馬許（Brandon Marsh）開局一支二壘安打、史瓦伯（Kyle Schwarber）保送，1出局後瑞爾穆托的二壘安打敲回2分打點，幫助費城人隊追平比數。

太空人隊先發投手韋蘭德最終投5局被敲6安，失5分退場，花光球隊領先，生涯世界大賽首勝仍無法入袋，他過去在世界大賽7場先發從沒拿過勝投，防禦率高達5.68，在這7場球隊的戰績為1勝6敗。