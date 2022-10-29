MLB／72年首見 世界大賽沒有美國本土非裔

1983年世界大賽，費城人隊左外野手34號馬修斯在第二局敲出一支陽春全壘打，奔回本壘時受到隊友恭賀；當時費城人隊擁有多名非裔好手。但是今年世界大賽將沒有任何美國出生的非裔球員上場，這是1950年以來首次發生這種情形。（美聯社檔案照）

1983年MLB世界大賽在巴爾的摩開打，費城人隊的馬修斯（Gary Matthews）回憶當時說，放眼望去，摩根（Joe Morgan）、莫瑞（Eddie Murray）等等，「我們人還真不少啊，」但是今年將沒有半個美國出生的非裔 球員上場，這是1950年羅賓遜（ Jackie Robinson）突破職棒種族藩籬以來，首次沒有本土非裔球員出賽。

堪薩斯市黑人 棒球聯盟博物館館長肯綴克（Bob Kendrick）說，「這還真讓人大開眼界」，特別是連非裔人口比例很高的休士頓和費城職業棒球隊，都得靠拉丁裔選手點綴「種族多元化」，「要讓非裔孩子追夢，我們可要多加把勁兒了。」

羅賓遜1947年首度代表布魯克林道奇 隊出賽，同年打入世界賽，此後，每年的世界大賽，除了1950年紐約洋基隊和費城隊那場模擬賽，非裔選手每役必與，從未缺席。

1954年世界賽紐約巨人隊有梅斯（Willie Mays），克里夫蘭隊有多比（ Larry Doby），此後每屆的世界賽，都至少有一名本土出生的黑人選手，直到2005年休士頓太空人隊才斷層。

這半個世紀當中，10月的棒球盛會舞台上，不乏叱吒風雲的非裔好手，如亞榮（Hank Aaron）、龐茲（ Barry Bonds）、布若克（ Lou Brock）、吉卜森（ Bob Gibson）、韓德森（ Rickey Henderson）和法蘭克羅賓遜（ Frank Robinson ）。

這段時間，是棒球作為「國球」的黃金年代，同時，籃球和美式足球也逐漸風靡全國，職棒要易地比賽，成本漸高，民眾的興趣轉向菁英大賽。馬修斯說，「孩子們的興趣轉到其他運動去了。」

他兒子小馬修斯（Gary Jr.）曾是明星隊的外野手，另一個兒子則在職棒聯盟供職。

2020年，也就是道奇隊打敗坦帕海灣隊那年，世界大賽中唯一的非裔選手是道奇的明星球員貝茨（Mookie Betts）。