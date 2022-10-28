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MLB／韋蘭德打頭陣 近8成專家看好太空人

記者藍宗標／綜合報導
39歲老將韋蘭德可望為太空人在世界大賽打頭陣。（Getty Images）
39歲老將韋蘭德可望為太空人在世界大賽打頭陣。（Getty Images）

MLB世界大賽28日點燃戰火，太空人隊近6年第4次爭霸，前兩戰將在主場迎戰費城人隊，39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）可望打頭陣先發，大聯盟官網邀請75位專家預測戰況，其中58人看好太空人封王，看好度達7成73。

太空人2017年奪下隊史首冠，2019、去年在世界大賽落敗，今年季後賽連續淘汰水手、洋基隊，帶著7連勝重返爭霸戰，總教練貝克（Dusty Baker）還未正式宣布首戰先發投手，一般預料就是美聯雙冠王韋蘭德，費城人則由第2號投手諾拉（Aaron Nola）應戰，王牌投手惠勒（Zack Wheeler）第2戰再上。

費城人曾在1980、2008年奪下世界大賽冠軍，暌違14年再度爭霸，成為史上第1支分區排名第3、卻能拚進世界大賽的球隊；費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，諾拉、惠勒是隊上最好的投手，恰巧能讓他們充足休息，可在這個系列賽登板一到兩次，對球隊是巨大優勢。

大聯盟本季4支百勝球隊，大都會、勇士、道奇先後出局，只有太空人打進世界大賽，也是季後賽唯一保持不敗的球隊，官網專家預測奪冠呼聲較高。

大聯盟史上只有16位年紀超過39歲的先發投手，能在世界大賽登板亮相，韋蘭德在季後賽平均球95.4英里最快；官網指出，這位兩屆塞揚獎強投今年仍有本事飆出97、98英里，甚至99英里速球，世界大賽開打後，球迷將會看到一些「從未在季後賽發生的事」。

太空人 世界大賽 費城

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