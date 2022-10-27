MLB／賈吉成自由身 道奇、巨人開運鈔車搶人

賈吉成為自由球員，去留洋基備受關注。（路透）

洋基 遭太空人 橫掃，「法官」賈吉（Aaron Judge）季後賽狀況低迷，被球迷認為是「戰犯」之一，不過例行賽的破紀錄的62轟，仍讓賈吉未來是否會續留洋基備受關注。而他本人則表示，「讓我們看看將會發生什麼事吧」。

早在本季開季前，洋基就開出7年2.135億美元合約，但被賈吉婉拒，而本季打出62轟的表現，讓洋基總管凱許曼（Brain Cashman）不得不承認賈吉「賭」對了，球團已經準備好「一桶金」要全力留人，但這任務可不簡單，因為各隊都開始「磨刀霍霍」要搶人了。

首先前大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）就透露，爆冷爭冠失利的道奇 ，傳出為了迎接賈吉，打算讓5屆外野金手套得主貝茲（Mookie Betts）移防二壘，也有一說是讓貝茲續留右外野，改安排賈吉守中外野，只是外界質疑這位置對已31歲的他恐怕會因負擔較大而消耗過快。

另外，據「NJ.com」記者米勒（Randy Miller）的爆料，巨人也準備好大把的鈔票要加入戰局，並且打算再簽下2位明星球員補強吸引賈吉加盟，米勒甚至表示「如果賈吉最後沒加入巨人，絕對不會是因為錢的原因」，可以看出巨人真的將「運鈔車」準備好了。此外米勒也指出，根據自己的可靠消息來源，賈吉對於洋基季初公開合約細節仍有疙瘩，若打算離隊、巨人會是他的第一選擇。

近日對於相關問題，他還是曖昧地表示：「我從穿上條紋衫就很清楚，但你知道有些事我們沒辦法在春訓前搞定，我現在是自由球員，接下來就讓我們看看將會發生什麼事吧」。