我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

MLB／賈吉成自由身 道奇、巨人開運鈔車搶人

體育新聞組／綜合報導
賈吉成為自由球員，去留洋基備受關注。（路透）
賈吉成為自由球員，去留洋基備受關注。（路透）

洋基太空人橫掃，「法官」賈吉（Aaron Judge）季後賽狀況低迷，被球迷認為是「戰犯」之一，不過例行賽的破紀錄的62轟，仍讓賈吉未來是否會續留洋基備受關注。而他本人則表示，「讓我們看看將會發生什麼事吧」。

早在本季開季前，洋基就開出7年2.135億美元合約，但被賈吉婉拒，而本季打出62轟的表現，讓洋基總管凱許曼（Brain Cashman）不得不承認賈吉「賭」對了，球團已經準備好「一桶金」要全力留人，但這任務可不簡單，因為各隊都開始「磨刀霍霍」要搶人了。

首先前大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）就透露，爆冷爭冠失利的道奇，傳出為了迎接賈吉，打算讓5屆外野金手套得主貝茲（Mookie Betts）移防二壘，也有一說是讓貝茲續留右外野，改安排賈吉守中外野，只是外界質疑這位置對已31歲的他恐怕會因負擔較大而消耗過快。

另外，據「NJ.com」記者米勒（Randy Miller）的爆料，巨人也準備好大把的鈔票要加入戰局，並且打算再簽下2位明星球員補強吸引賈吉加盟，米勒甚至表示「如果賈吉最後沒加入巨人，絕對不會是因為錢的原因」，可以看出巨人真的將「運鈔車」準備好了。此外米勒也指出，根據自己的可靠消息來源，賈吉對於洋基季初公開合約細節仍有疙瘩，若打算離隊、巨人會是他的第一選擇。

近日對於相關問題，他還是曖昧地表示：「我從穿上條紋衫就很清楚，但你知道有些事我們沒辦法在春訓前搞定，我現在是自由球員，接下來就讓我們看看將會發生什麼事吧」。

洋基 太空人 道奇

上一則

NBA／與布克爆肢體衝突 湯普森生涯首度遭驅逐

下一則

NBA／楊恩罰球神準砍35分 老鷹逆轉勝活塞

延伸閱讀

MLB／洋基打線連3場熄火 瀕臨淘汰…賈吉吞2K遭噓

MLB／洋基打線連3場熄火 瀕臨淘汰…賈吉吞2K遭噓
MLB／賈吉全壘打遭太空人開屋頂沒收？ 洋基連敗 教頭被酸藉口多

MLB／賈吉全壘打遭太空人開屋頂沒收？ 洋基連敗 教頭被酸藉口多
MLB／史丹頓、賈吉開轟 洋基3：2淘汰守護者晉級

MLB／史丹頓、賈吉開轟 洋基3：2淘汰守護者晉級
MLB／賈吉2戰吞7K 洋基球迷狂噓…教頭：這裡是紐約

MLB／賈吉2戰吞7K 洋基球迷狂噓…教頭：這裡是紐約

熱門新聞

林書豪在廣州龍獅隊不如意，中媒爆料他將回到台灣加盟高雄鋼鐵人。（新華社）

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 中媒爆料：將加盟台灣聯盟

2022-10-21 01:12
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33
面對中國教練申訴裁判中國隊員發球一直被判違規，丹麥教練伸手推了中國教練。（取材自微博）

羽球／中國教練被「推」 丹麥隊發文道歉

2022-10-21 05:41
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33
詹姆斯感嘆全隊外線如今連海一般空檔也投不進。（路透）

NBA／湖人3連敗一勝難求 詹皇嘆：空檔像大海也投不進

2022-10-25 08:32
布克攻下太陽全隊最高28分。(路透)

NBA／太陽逆轉獨行俠 布克將致勝出手機會讓給李

2022-10-20 07:43

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法