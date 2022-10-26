MLB／世界大賽前2號先發排定 費城人握巨大優勢

世界大賽費城人隊諾拉在首戰登板。（歐新社）

美國職棒世界大賽將在29日開打，費城 人隊公布前兩號先發，諾拉（Aaron Nola）在首戰登板、惠勒（Zack Wheeler）第二戰先發，諾拉在例行賽對太空人 隊有不錯成績，也讓王牌投手惠勒可多休一天喘息。

諾拉今年在季後賽 2勝1敗、防禦率3.12，有18次三振、3次四壞保送，特別的是，例行賽在10月4日對太空人隊時，諾拉繳出6.2局9K無失分好投，甚至一度讓對手20上20下。

惠勒今年在季後賽4場先發成績是1勝1敗、防禦率1.78，有25次三振、3次四壞保送，成績明顯更優，不過他在10月24日才剛先發對教士隊，投了6局失2分無關勝敗。

湯姆森（Rob Thomson）表示，諾拉與惠勒是陣中最好的兩位投手，「恰巧能夠讓他們充足休息，也可以在這個系列賽登板一到兩次，這對我們來說是巨大優勢。」

雖然3、4戰先發未定，但湯姆森表示，不會只用3名先發投手，代表諾拉、惠勒不會在投一休四情況下再出賽，蘇亞雷斯（Ranger Suarez）有可能扛起第3戰，第4戰則是辛德賈德（Noah Syndergaard）或佛特（Bailey Falter）擔任。

諾拉生涯過去投一休四的成績是35勝38敗、防禦率4.26，獲得超過四天休息時，成績則是43勝24敗、防禦率3.06；惠勒雖然生涯投一休四成績是44勝21敗、防禦率3.14，比休超過四天要好，但是今年曾出現右前臂肌腱炎，也須列入考慮。