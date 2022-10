MLB／散場的擁抱 洋基、太空人教頭超越勝負的情誼

美聯冠軍戰落幕,洋基 在主場遭到太空人 以4勝橫掃,太空人開心慶祝的同時,難掩洋基的落寞,不過雙方的教頭都很有風度,在休息室外出現了「超越勝負的一抱」。

太空人以6:5擊敗洋基後,直落四登上美聯冠軍寶座,全隊都在開心噴香檳慶祝時,洋基教頭布恩(Aaron Boone)特別來到客隊休息室外,恭賀太空人教頭貝克(Dusty Baker)雙方擁抱了一下,貝克也向布恩說道:「你知道的,我永遠愛你」。

洋基自從2009年後就再也沒有打進過世界大賽 ,這次洋基的陣容也大受期待,沒想到直接被橫掃,布恩也被罵翻,雖然剛簽下三年的延長約,但明年球季是否還掌兵符是大家討論的焦點,甚至媒體開始預測誰會接手。

貝克接手總教練後,太空人一掃過去偷暗號、禁藥的陰霾,連續兩年拿下美聯冠軍,可惜去年後繼無力,無法將世界大賽金盃抱回家,今年將捲土從來,子弟兵要幫自家教頭力拚執教生涯第一座世界冠軍。

太空人將在28日於主場迎戰擊敗教士奪下國聯冠軍的費城人。

Dusty just slipped out of the Astros celebration to meet Aaron Boone at the door to the visitors’ clubhouse. Boone came to give champagne-soaked Dusty a hug. “I always love you, you know that,” Dusty told him. pic.twitter.com/vV8hRNF3De