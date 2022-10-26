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MLB／散場的擁抱 洋基、太空人教頭超越勝負的情誼

體育新聞組／即時報導
太空人教練貝克（左）與洋基教練布恩（右）賽後相互擁抱致意。（截圖自Twitter）
太空人教練貝克（左）與洋基教練布恩（右）賽後相互擁抱致意。（截圖自Twitter）

美聯冠軍戰落幕，洋基在主場遭到太空人以4勝橫掃，太空人開心慶祝的同時，難掩洋基的落寞，不過雙方的教頭都很有風度，在休息室外出現了「超越勝負的一抱」。

太空人以6：5擊敗洋基後，直落四登上美聯冠軍寶座，全隊都在開心噴香檳慶祝時，洋基教頭布恩（Aaron Boone）特別來到客隊休息室外，恭賀太空人教頭貝克（Dusty Baker）雙方擁抱了一下，貝克也向布恩說道：「你知道的，我永遠愛你」。

洋基自從2009年後就再也沒有打進過世界大賽，這次洋基的陣容也大受期待，沒想到直接被橫掃，布恩也被罵翻，雖然剛簽下三年的延長約，但明年球季是否還掌兵符是大家討論的焦點，甚至媒體開始預測誰會接手。

貝克接手總教練後，太空人一掃過去偷暗號、禁藥的陰霾，連續兩年拿下美聯冠軍，可惜去年後繼無力，無法將世界大賽金盃抱回家，今年將捲土從來，子弟兵要幫自家教頭力拚執教生涯第一座世界冠軍。

太空人將在28日於主場迎戰擊敗教士奪下國聯冠軍的費城人。

太空人 洋基 世界大賽

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