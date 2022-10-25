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MLB／費城看世界大賽 門票破3000元 創10年來次高

編譯周芳苑／綜合25日電
費城人隊23日擊敗聖地牙哥教士隊，拿下參加世界大賽門票，球迷們欣喜若狂。31日起即將在費城舉辦的世界大賽第三至五場比賽，平均票價已經炒高到3000元以上。(路透)
費城人隊23日擊敗聖地牙哥教士隊，拿下參加世界大賽門票，球迷們欣喜若狂。31日起即將在費城舉辦的世界大賽第三至五場比賽，平均票價已經炒高到3000元以上。(路透)

票務經銷商 TicketIQ 數據顯示，截至25日，即將在費城舉辦的世界大賽(World Series games)平均票價已超過3000元，創十多年來單場冠軍賽第二高價。

這次是費城在地的費城人隊(Phillies)2011年以來首度打入季後賽，迎戰曾於2017年奪冠的熱門球隊休士頓太空人隊(Houston Astros)。

世界大賽前兩場比賽將於28日晚間8點03分在休士頓開打，31日起，連續三晚將在費城主場比賽；必要時， 七場系列賽的其餘兩場將在休士頓進行。

根據TicketIQ ，在費城人隊市民銀行公園(Philly's Citizens Bank Park)球場的比賽平均每張門票的轉賣價格為3228元；休士頓美粒果棒球場(Minute Maid Park)舉行的比賽平均票價則為1584元。

TicketIQ稱，球隊未能打進世界大賽的時間越長，門票價格往往就越高。

芝加哥小熊隊(Chicago Cubs) 從1945年後，一直到2016年才終於重回世界大賽，當時門票就飆至6500元以上，創TicketIQ於2010年開始追蹤票價以來最高紀錄。

根據TicketIQ，2010年起票價十大排行榜前三名分別是芝加哥小熊隊6641元(2016年)、費城人隊3228元(2022年)、休士頓太空人隊3097元(2017年)；排名最後三位的票價都低於2000元，依序是舊金山巨人隊(San Francisco Giants)1661元(2010年)、紐約大都會隊(New York Mets)1627元(2015年)、波士頓紅襪隊(Boston Red Sox)1618元(2015年)。

TicketIQ表示，在系列賽進行之際，2022 年世界大賽的票價仍可能持續上漲，主要原因是，當球隊有機會在主場觀眾面前贏得世界大賽時，比賽格外引人關注、門票因此看漲。

費城 世界大賽 休士頓

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