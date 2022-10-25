MLB／等11年圓夢 預言家哈波帶費城人爭雄

費城人隊哈波打出2分砲逆轉戰局，繞壘時向球迷致意。（Getty Images）

3年前以13年3.3億美元簽下哈波，費城 人隊的投資 等到回收，他23日在第8局掃出逆轉兩分砲，在國聯冠軍賽第5戰幫助費城人以4：3擊敗教士隊，以4勝1敗、相隔13年再返世界大賽 ，哈波則是經過11年等待終於圓夢。

第8局、2：3落後，哈波站上打擊區前轉身告訴打擊教練隆恩，「來幫大家留下一點特別回憶吧。」他的預言一棒成真，最終在系列賽5戰累積20打數敲出8安打，包括2發全壘打、3支二壘打，獲選國聯冠軍賽MVP。

沒有任何孩子會夢想，有一天用全壘打幫助球隊贏得國聯冠軍，哈波笑說：「你夢想中的永遠是下一步（世界大賽），所以我很期待接下來的比賽。」

哈波出身國民隊，4度闖季後賽都止步分區系列賽，2019年轉戰費城人時，還在記者會上口誤說「帶冠軍到DC」留下笑柄，結果該年國民真的奪冠，而他卻還在遙望。如今與費城人一起來到世界大賽，哈波終於有望兌現「帶冠軍到費城」。

隊友知道他等這一刻有多久，全場最後一個出局數進入右外野手卡斯特蘭諾斯的手套裡，他將這一球交給哈波，告訴他：「收著吧，這是屬於你的時刻。」