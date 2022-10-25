我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

MLB／等11年圓夢 預言家哈波帶費城人爭雄

體育新聞組／綜合報導
費城人隊哈波打出2分砲逆轉戰局，繞壘時向球迷致意。（Getty Images）
費城人隊哈波打出2分砲逆轉戰局，繞壘時向球迷致意。（Getty Images）

3年前以13年3.3億美元簽下哈波，費城人隊的投資等到回收，他23日在第8局掃出逆轉兩分砲，在國聯冠軍賽第5戰幫助費城人以4：3擊敗教士隊，以4勝1敗、相隔13年再返世界大賽，哈波則是經過11年等待終於圓夢。

第8局、2：3落後，哈波站上打擊區前轉身告訴打擊教練隆恩，「來幫大家留下一點特別回憶吧。」他的預言一棒成真，最終在系列賽5戰累積20打數敲出8安打，包括2發全壘打、3支二壘打，獲選國聯冠軍賽MVP。

沒有任何孩子會夢想，有一天用全壘打幫助球隊贏得國聯冠軍，哈波笑說：「你夢想中的永遠是下一步（世界大賽），所以我很期待接下來的比賽。」

哈波出身國民隊，4度闖季後賽都止步分區系列賽，2019年轉戰費城人時，還在記者會上口誤說「帶冠軍到DC」留下笑柄，結果該年國民真的奪冠，而他卻還在遙望。如今與費城人一起來到世界大賽，哈波終於有望兌現「帶冠軍到費城」。

隊友知道他等這一刻有多久，全場最後一個出局數進入右外野手卡斯特蘭諾斯的手套裡，他將這一球交給哈波，告訴他：「收著吧，這是屬於你的時刻。」

費城 世界大賽 投資

上一則

NBA／哈登繳準大三元 76人抓溜馬開刀迎首勝

下一則

世界大賽／太空人爭冠雪恥偷暗號 費城人首支外卡第3晉級

延伸閱讀

MLB／等了13年…哈波致勝2分砲 費城人闖世界大賽

MLB／等了13年…哈波致勝2分砲 費城人闖世界大賽
MLB／洋基掰了 太空人4連勝橫掃 6年內4次打進世界大賽

MLB／洋基掰了 太空人4連勝橫掃 6年內4次打進世界大賽
MLB／失誤害費城人丟分 塞古拉用敲安道歉

MLB／失誤害費城人丟分 塞古拉用敲安道歉
MLB／霍斯金斯雙響砲4分打點 費城人再1勝重返世界大賽

MLB／霍斯金斯雙響砲4分打點 費城人再1勝重返世界大賽

熱門新聞

林書豪在廣州龍獅隊不如意，中媒爆料他將回到台灣加盟高雄鋼鐵人。（新華社）

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 中媒爆料：將加盟台灣聯盟

2022-10-21 01:12
面對中國教練申訴裁判中國隊員發球一直被判違規，丹麥教練伸手推了中國教練。（取材自微博）

羽球／中國教練被「推」 丹麥隊發文道歉

2022-10-21 05:41
衛冕軍勇士隊新球季開出紅盤，以123：109擊敗湖人隊。(路透)

NBA開幕戰／飆33分退湖人 柯瑞：可以期待新賽季

2022-10-19 08:25
波爾新合約激勵條款難度高。(路透)

NBA／波爾與勇士簽1.4億元合約 其中1700萬獎金很難賺

2022-10-18 07:53
柯瑞領軍開幕戰輕取湖人。(歐新社)

NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人

2022-10-19 01:24
布克攻下太陽全隊最高28分。(路透)

NBA／太陽逆轉獨行俠 布克將致勝出手機會讓給李

2022-10-20 07:43

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目