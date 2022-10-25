世界大賽／太空人爭冠雪恥偷暗號 費城人首支外卡第3晉級

太空人隊潘尼亞打出3分砲，對洋基隊休息室雙手一攤，挑釁意味濃。（路透）

美聯冠軍賽戰況一面倒，太空人 隊展現超強氣勢，23日又以6：5擊敗洋基 隊，連贏4場挺進世界大賽 ，28日將在主場迎戰以外卡身分一路闖關的費城人隊。太空人近年因為暗號醜聞飽受批評，美聯封王戰先發投手麥卡勒斯坦言，不受很多人歡迎，還是希望球迷尊重這支強權球隊。

大聯盟本季4支百勝球隊，大都會、勇士、道奇隊在季後賽先後出局，只有太空人一路順暢，對水手、洋基系列賽7連勝，不但完成美聯2連霸，而且近6年4次闖進世界大賽；洋基2017、19年和今年都在美聯冠軍賽輸給太空人，連續13年無法爭霸，教頭布恩面對這次4連敗，難掩失望說：「 這是糟糕的結局。」

太空人23日在客場打完前6局4：5落後，7局上1出局一壘有人時，洋基二壘手托瑞斯發生失誤，太空人趁機攻下兩分逆轉戰局；麥卡勒斯先發5局失4分、無關勝敗，賽後有感而發，他說：「幾年前的事一直說來說去，很多人還是不喜歡我們，會對我們發出噓聲，但有時必須尊重我們正在做的事。」

太空人2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，後來爆發偷暗號事件，成為敵隊球迷的「全民公敵」；73歲資深教頭貝克在這起醜聞後接掌兵符，今年不但挑戰隊史第2冠，也要再拚個人領軍首冠，他說：「很多人為太空人加油，也有人反對我們，這都無所謂，不管什麼方式都會受到激勵。」

4月登上大聯盟的太空人25歲菜鳥游擊手潘尼亞，這場比賽3局上轟出3分砲，對洋基4戰打擊率3成53、全壘打兩支、打點4分，獲選美聯冠軍賽MVP。

洋基主砲賈吉在系列賽16支1，而且是一壘打，季後將成為自由球員，代表此役可能是身披洋基戰袍7年的最終戰役，布恩說：「希望能看他長期穿著條紋衫，現在還無法考慮替代方案。」

費城人曾在1980、2008年世界大賽封王，今年首次對決太空人，29日首戰可能碰到美聯雙冠王韋蘭德，這位39歲老將過去在世界大賽7場先發吞下6連敗、防禦率5.68。

費城人本季開低走高，今年6月解僱總教練吉拉迪時僅22勝29敗，戰績卻在換了教頭後起飛，以87勝75敗排名國聯東區第3，憑藉外卡第3擠進季後賽，現更成為史上第一支排名分區第3卻打進世界大賽的球隊。