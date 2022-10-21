MLB／洋基好糗…比太空人多吞15K 破大聯盟54年紀錄

太空人王牌投手韋蘭德在美聯冠軍賽首戰壓制洋基打線。（美聯社）

洋基 19日在美聯冠軍賽首戰以2：4不敵太空人 ，此戰全隊打者共被太空人投手三振17次，寫下難堪紀錄。

太空人這場比賽推出王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發，他6局狂飆11K，只被揮出3支安打，狂飆11次三振，唯一失分是2局上被洋基7棒貝德（Harrison Bader）轟出中左外野陽春砲；接著太空人牛棚投手內瑞斯（Hector Neris）、蒙特洛（Rafael Montero）、普雷斯利（Ryan Pressly）共送出6K，4人合計讓洋基全場吞下隊史第2多的單場17次三振。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，洋基單場被三振17次，而太空人打者全場只被三振2次，雙方相差15次三振，打破1968年世界大賽 紅雀與老虎相差14次三振的紀錄。

洋基隊睽違3年重返美聯冠軍賽，卻遭到39歲老將韋蘭德壓制，教頭布恩（Aaron Boone）認為前幾局未打倒韋蘭德是敗因。對於此役打線的慘況，布恩表示，「他們投手的表現很有活力，我認為比賽一開始有機會突破韋蘭德的投球，但後來他開始掌握節奏，把球投得很犀利。」布恩坦言對方投手群表現出色，接下來比賽一定要找出破解之道才行。

韋蘭德也說，隨著比賽進行，愈投愈有自信，球路也變得更順，一旦開始按照自己想要的方式投球，就能建立更大信心。

韋蘭德3局上一度面臨一出局2、3壘有人的狀況，連飆2K化解危機，接下來投到6局結束退場，未再讓任何打者上壘，面對最後11名打者狂飆9次三振，最長連續6K追平季後賽最佳紀錄。