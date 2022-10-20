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MLB／洋基首戰慘吞17K 媒體緩頰：他們凌晨才到休士頓

聯合新聞網／即時報導
洋基首戰慘吞17K。（美聯社）
洋基首戰慘吞17K。（美聯社）

美聯冠軍系列賽首戰19日開打，洋基以2：4不敵太空人，全場苦慘吞17K表現荒腔走板，不過根據媒體TBS報導，他們全隊凌晨3時才入住休士頓飯店，因此疲憊不堪。

洋基和守護者分區系列賽第4戰受到雨勢影響延賽，進而導致他們贏下分區系列賽後沒有休兵日，得馬上飛到休士頓，過去4天內，他們在3座城市打了3場比賽，媒體也指出，洋基晉級後的香檳慶功宴只進行20分鐘，就馬上搭飛機到休士頓備戰美聯冠軍賽。

洋基首戰先發投手泰隆。（美聯社）
洋基首戰先發投手泰隆。（美聯社）

第一戰的先發投手泰隆（Jameson Taillon）4.1局失1分，他賽後坦言：「自己真的不是在最佳狀態下投球。」

洋基打線則比投手更慘，整場共吞17K，其中單場被三振4次的卡本特（Matt Carpenter）並沒有把傷病和疲憊當藉口，而是稱讚對手的投球表現：「韋蘭德的投球表現讓我覺得，即使我過去兩個月沒有受傷或身體狀況很好，他還是能解決掉我。」

卡本特首戰4打數被三振4次。（美聯社）
卡本特首戰4打數被三振4次。（美聯社）

美聯冠軍賽第2戰，洋基打線上做出變陣，將近況很好的中外野手貝德（Harrison Bader）拉到第一棒。先發部分則是推出塞佛里諾（Luis Severino）對決太空人17勝左投瓦德茲（Framber Valdez）。

洋基 太空人 休士頓

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