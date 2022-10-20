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MLB／親兄弟對決成關鍵 教士1：1扳平費城人

記者蘇志畬／綜合報導
教士隊捕手奧斯丁（右）從費城人隊弟弟亞倫（左）手中敲安。（路透）
教士隊捕手奧斯丁（右）從費城人隊弟弟亞倫（左）手中敲安。（路透）

大聯盟季後賽史上首次上演兄弟投打對決，發生在19日國聯冠軍賽第二戰，教士隊捕手奧斯丁諾拉（Austin Nola）從費城人隊先發投手亞倫諾拉（Aaron Nola）手中敲回1分，並跑回追平分，教士隊以8：5贏球，在系列賽扳回一城。

兩人第一次交手是在2局下，當時費城人隊以4：2領先，亞倫讓哥哥敲出滾地球出局，當時觀眾席只有他們的媽媽站起來關心，第二度對決時，全場都站了起來。

5局下1出局一壘有人，奧斯丁從亞倫手中敲出安打，送回跑者金河成，自己後續更靠著安打上三壘，再來索托（Juan Soto）的二壘打讓奧斯丁跑回追平分，亞倫雖然再投出1次三振，但也留下2出局、二、三壘有人局面退場。

諾拉兄弟的父親A.J.表示：「這是我人生中最棒，也是最糟的事。」媽媽Stacie則表示：「對他們來說，比賽開打後就不是兄弟了，只不過是一個教士球員、另一個是費城人球員。」

而教士隊在該局的攻勢還沒結束，費城人隊換投後，教士隊先靠著觸身球形成滿壘，接著德魯瑞（Brandon Drury）安打一棒敲回2分超前，貝爾（Josh Bell）再補上1分打點安打，擴大為7：4領先。

兩隊後續各添1分不影響戰局，亞倫4.2局被敲7支安打、丟掉6分，承擔敗投，另有6次三振無保送；而教士隊先發投手史奈爾（Blake Snell）5局被敲5支安打丟掉4分，在火力掩護下奪勝，另有6次三振1次四壞保送。

費城 奧斯丁 季後賽

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