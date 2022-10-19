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美聯冠軍賽／貝德6戰4轟破洋基紀錄 美聯雙冠王韋蘭德也遭殃

記者藍宗標／即時報導
貝德2局上轟出陽春砲，攻下全場第1分。(路透)
貝德2局上轟出陽春砲，攻下全場第1分。(路透)

美聯冠軍賽今天在休士頓開打，洋基隊28歲中外野手貝德（Harrison Bader）2局上轟出陽春砲，攻下全場第1分，也是個人在今年季後賽第4轟，成為隊史首位季後賽前6戰出現4支全壘打的球員。

太空人6年內三度在美聯冠軍賽對決洋基，2017、19年分別以4勝3敗、4勝2敗贏得系列賽，今年首戰推出美聯防禦率、勝投「雙冠王」韋蘭德（Justin Verlander）登板先發，2局上首次對決貝德，被轟出中左外野方向411呎陽春砲。

貝德2局上轟出陽春砲，攻下全場第1分。(美聯社)
貝德2局上轟出陽春砲，攻下全場第1分。(美聯社)

貝德生涯前5年效力紅雀隊，2019年到去年打了10場季後賽，完全沒有全壘打紀錄，今年季中被交易到洋基，在季後賽變身巨砲，讓對手傷透腦筋。

洋基過去在5戰3勝制季後賽最多轟紀錄，由「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）保有，前年分區系列賽對光芒隊出現4轟；貝德今年對守護者隊5戰3轟，追平隊史次佳紀錄，也加入威廉斯（Bernie Williams）、曼托（Mickey Mantle）的行列，成為洋基第3位在季後賽單一系列賽出現3轟的中外野手。

貝德生涯6年，從未在6場比賽內出現4支全壘打，今年例行賽出賽86場也只有5轟，卻在季後賽大爆發，寫下隊史罕見紀錄。

季後賽 洋基 太空人

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