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MLB／抱嬰後的報應！洋基球迷怒嗆奈勒:誰才是你爸爸？

聯合新聞網／ 即時報導
奈勒今日每次站上打擊區都遭到洋基球迷嘲諷，不僅回敬「抱嬰」姿勢，也高喊「誰是你爸爸？」（美聯社）
奈勒今日每次站上打擊區都遭到洋基球迷嘲諷，不僅回敬「抱嬰」姿勢，也高喊「誰是你爸爸？」（美聯社）

守護者奈勒（Josh Naylor）在分區系列賽第四戰，從洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）手中轟出全壘打，繞壘時的「抱嬰」動作引發爭議，今天洋基隊以5:1擊敗守護者，拿下系列賽勝利，讓滿場洋基迷怒嗆「誰才是你爸爸？」

17日洋基守護者第四戰，洋基力挽狂瀾以4:2拿下，扳平戰局。插曲發生在第4局時，在奈勒轟出陽春砲後，繞壘間對著投手丘做出抱著嬰兒的慶祝手勢，被認為是在表示柯爾是他「兒子」，挑釁意味濃厚，但繳出7局好投的柯爾並沒有放在心上，只淡淡回了句「滿可愛的」。

奈勒（Josh Naylor）開轟後的「寶寶搖」引發洋基球迷不滿。（美聯社）
奈勒（Josh Naylor）開轟後的「寶寶搖」引發洋基球迷不滿。（美聯社）

雖然柯爾並沒有被影響到，卻激怒了洋基球迷，在今天洋基以5:1拿下勝利晉級後，滿場的球迷一起高呼「Who’s your dadday?」、怒嗆奈勒誰才是爸爸。並且在9局上，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）接到球封殺跑者拿下最後一個出局數時，也回敬守護者一個寶寶搖動作。

有別於上場開轟的囂張氣焰，奈勒今天先發第五棒指定打擊，4打數沒有安打，完全沒貢獻。

洋基多等一天仍順替淘汰守護者挺進美聯冠軍賽，接下來將與太空人爭冠，今日開轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後也表示：「球迷今晚帶來了力量」並認為球迷贏造了一個有趣的氛圍。

洋基 太空人

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