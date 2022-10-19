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MLB／史丹頓、賈吉開轟 洋基3：2淘汰守護者晉級

體育新聞組／綜合報導
賈吉敲出陽春全壘打。（路透）
賈吉敲出陽春全壘打。（路透）

在因雨延賽一天後，MLB美聯分區系列賽18日順利開打，洋基靠史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）在前兩局陸續開轟，一路領先守護者，最終5：1獲勝，並以美聯分區系列賽3：2的成績驚險淘汰對手，闖進美聯冠軍賽。

MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）紐約洋基與克里夫蘭守護者之戰，兩隊打完前4場比賽，以2：2戰成平手。原定17日進行的第5戰，因雨延期。

洋基改派左投柯特斯（Nestor Cortes）先發，他的表現也沒讓球隊失望，投5局有2次三振、1個保送，僅被敲出3支零星安打，丟掉1分自責分，最後拿下勝投。

這場殊死戰洋基1局下半就發動攻勢，開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）獲得保送，1出局後瑞佐（Anthony Rizzo）挨觸身球上壘，下一棒的史丹頓適時揮出一支右外野方向3分砲，讓洋基3：0領先。

2局下「法官」賈吉再給對手一記重擊 ，靠著他右外野方向的陽春全打，洋基將領先擴大到4分。賈吉今年以破紀錄的單季62轟，一舉拿下美聯全壘打王，不過他在美聯分區系列賽打擊陷入低潮，前9打數慘吞8K無安打，直到第三戰開轟才敲出今年季後賽首安，而他此役4打數2安打，包括2局下的右外野陽春砲，季後賽第2轟出爐，賈吉在季後賽「一戰定生死」的比賽中累積4轟，是大聯盟史上最多。

守護者一直到3上才靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）的高飛犧牲打首開紀錄，但這也是他們這場比賽得到的唯一分數。

5下瑞佐擊出帶有打點的安打，讓洋基再將領先幅度拉大到4分。

洋基驚險以3：2闖進美聯冠軍賽，接下來將與在美聯分區系列賽以3：0橫掃西雅圖水手早一步晉級的休士頓太空人爭奪世界大賽冠軍門票。

洋基上一次挺進美聯冠軍賽是2019年，當年他們的對手也是太空人。當時太空人以4：2擊敗洋基，拿下世界大賽門票。

洋基晉級後，球員高興慶祝。（美聯社）
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