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MLB／本季最難忘…大谷翔平：對洋基3分逆轉砲

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平返日召開記者會。（美聯社）
大谷翔平返日召開記者會。（美聯社）

在今年美國職棒大聯盟創下驚人表現，成為史上唯一同季達成規定投球局數與規定打席數的二刀流球員，帶著滿滿的成就，結束賽季的大谷翔平18日返回日本，並馬上召開記者會，他表達對今年賽季所交出的成績感到滿意，「對我個人是很好的一季。」然而提及參加經典賽，他仍未給日本球迷肯定的答覆，「讓我好好考慮一下。」

天使隊已經提前完成明年3000萬美元年薪合約，搞定合約的事，大谷翔平回到日本表示要好好休息一下，「今天回來了，我想從這裡開始朝著明年的目標努力。對我個人來說，今年一個很好的賽季，然而跟去年一樣，現在還是季後賽期間（就回來了)。至於明年，我仍會盡我最大的努力，最好的事情，就是我能夠繼續穩定地出賽。」

日本球迷所關注的經典賽出賽問題，大谷表達與栗山監督在美國談過一次，但還沒有決定，「我還是要好好考慮一下。」

至於大谷翔平對記者提及，賽季最難忘的就是8月31日對洋基比賽，他在六局下，從洋基強投柯爾手中敲出三分砲，助球隊逆轉使得球隊最終以3：2獲勝。而回到日本最想做的就是吃美味的食物，讓自己好好放鬆一下。

日本 大谷翔平 洋基

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