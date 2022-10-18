MLB／史丹頓、賈吉開轟 洋基驚險闖進美聯冠軍賽

賈吉（左）今天的陽春全壘打，讓洋基將領先擴大到4分。(路透)

洋基 今天靠史丹頓、賈吉在前兩局陸續開轟，一路領先守護者，最終5：1獲勝，並以美聯分區系列賽3：2的成績驚險淘汰對手，闖進美聯冠軍賽。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）紐約洋基與克里夫蘭守護者之戰，兩隊打完前4場比賽，以2比2戰成平手。原定昨晚進行的第5戰，因雨不得不改到今天。

今天這場殊死戰，洋基1局下半就發動攻勢，開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）獲得保送，1出局後黎卓（Anthony Rizzo）挨觸身球上壘，下一棒的史丹頓（Giancarlo Stanton）適時揮出一支右外野方向3分砲，讓洋基3：0領先。

洋基晉級後，球員放肆慶祝。（路透）

2下今年以刷新美聯紀錄單季62轟，一舉拿下全壘打王的「法官」賈吉（Aaron Judge）再給對手一記重擊 ，靠著他右外野方向的陽春全壘打，洋基將領先擴大到4分。

守護者一直到3上才靠拉米雷斯（Jose Ramirez）的高飛犧牲打首開紀錄，但這也是他們這場比賽得到的唯一1分。

5下黎卓擊出帶有打點的安打，讓洋基再將領先幅度拉大到4分。

洋基在比賽因雨改到今天後，改派左投柯特斯（Nestor Cortes）先發，投這場非贏不可的比賽，他的表現也沒讓球隊失望，投5局有2次三振、1個保送，僅被敲出3支零星安打，丟掉1分自責分，最後拿下勝投。

洋基今天獲勝，驚險以3：2闖進美聯冠軍賽，接下來將與在美聯分區系列賽以3比0橫掃西雅圖水手而早一步晉級的休士頓太空人 爭奪世界大賽 冠軍門票。洋基上一次挺進美聯冠軍賽是2019年，當年他們的對手也是太空人。當時太空人以4比2擊敗洋基，拿下世界大賽門票。