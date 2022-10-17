MLB／111勝道奇 季後賽5天收工 教頭崩潰

教士隊柯朗沃斯7局敲出關鍵安打，興奮地振臂吶喊。（美聯社）

道奇 隊帶著111勝闖進季後賽 ，卻在國聯分區系列賽踢到鐵板，第4戰又以3：5不敵教士隊，吞下3連敗提前打包，挑戰隊史第8座世界大賽冠軍宣告無望。教士睽違24年重返國聯冠軍賽，道奇教頭羅伯茲坦言：「受到非常大的衝擊，實在很崩潰。」

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大聯盟同日產生3支晉級聯盟冠軍賽的球隊，費城人隊8：3擊敗勇士 隊，同樣3勝1敗搶下另一張國聯門票，勇士挑戰世界大賽2連霸失利；太空人隊苦戰18局，追平季後賽最長局數，以1：0險勝水手隊，也是唯一只打3場就過關的球隊，連續6年挺進美聯冠軍賽。

季後賽12隊已有7隊出局，包括3支百勝勁旅道奇、勇士和大都會（都是101勝），守護者隊以6：5擊敗洋基隊，分區系列賽2勝1敗領先，有機會拚進美聯冠軍賽；值得一提的是，勇士和道奇一樣，季後賽只打5天就收工，意謂洋基2000年完成世界大賽3連霸後，近22年未再出現連兩季封王的球隊。

教士在例行賽落後道奇22勝，季後賽扳倒戰績合計212勝的大都會、道奇，15日在落後3分的情況下，7局下以5支安打攻下5分逆轉戰局，柯朗沃斯關鍵兩分打點安打成為致勝一擊。

費城人繼2010年後重返國聯冠軍賽，18日將在客場對教士展開首戰，形成兩支外卡球隊爭霸，費城人球星哈波在淘汰勇士後霸氣喊話：「想要成為冠軍，就要擊敗冠軍。」

太空人歷經6小時22分擊敗水手，菜鳥游擊手潘尼亞18局上轟出陽春砲，成為贏球大功臣，兩隊合計18名投手投了498球，聯手42次三振寫下季後賽新紀錄。