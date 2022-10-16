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MLB／守護者沒中滿壘計 海綿寶寶再見安讓洋基瀕臨淘汰

記者陳宛晶／即時報導
岡薩雷茲敲出再見安打，幫助守護者以6：5氣走洋基。（取材自大聯盟官網）
岡薩雷茲敲出再見安打，幫助守護者以6：5氣走洋基。（取材自大聯盟官網）

洋基隊5：3的領先，在9局下失守，守護者隊單局出現5安打，「海綿寶寶」岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）在滿壘時敲出再見安打，幫助守護者以6：5擊敗洋基隊，在5戰3勝制的分區系列賽先握有2勝1敗「聽牌」。

兩軍在系列賽前兩戰各取1勝，15日戰場移師克里夫蘭，守護者是先攻破城池的一方，第1局由史蒂文．關（Steven Kwan）的二壘打開路，單局3安先馳得點，第2局複製一樣得分模式，阿瑞亞斯（Gabriel Arias）的二壘打開局，關的安打掃回第2分。

洋基用全壘打反撲，系列賽前9打數吞了8K的賈吉，此役調離開路先鋒、擔任第2棒，第3局掃出追平兩分砲，飛行距離449呎，為他生涯12發季後賽轟中最遠的一支。

洋基第5局由卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）炸裂兩分砲，取得4：2領先；守護者第6局在兩出局後連敲3安追回1分，讓洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）此役以5.2局被敲8安打、失3分收工，洋基在7局靠貝德（Harrison Bader）的陽春砲打下保險分，再度要回2分領先。

5：3的戰局，洋基守不住，守護者9局下的反撲超猛烈，單局5安打、連4棒敲安，1分落後之際，一出局、滿壘的大好局面，施密特（Clarke Schmidt）先賞出三振，但還是過不了岡薩雷茲這一關，被他一棒打穿、挹注2分打點，終結這場比賽。

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