MLB／潘尼亞延長18局致勝轟 太空人3連勝淘汰水手晉級

水手隊睽違21年在西雅圖主場進行季後賽 ,15日在美聯分區系列賽第3戰和太空人 隊大戰18局,兩隊加起來用掉18名投手,太空人18局上靠游擊手潘尼亞(Jeremy Pena)致勝滿貫砲,以1:0險勝,3連勝闖進美聯冠軍賽。

水手24歲菜鳥投手柯比 (George Kirby)先發6局,只被揮出兩支安打、飆出7次三振,生涯首次在季後賽扛起先發重任,繳出優質內容。

太空人先發投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)也有優質表現,投7局被揮出6支安打、送出5K,和柯比形成投手戰,也讓這場關鍵比賽一路0:0僵持,打到沒完沒了。

水手前兩戰在休士頓輸球,回到主場沒有輸球空間,為了搶勝一共動用10名投手,拚到18局上時,後援兩局的第9任投手莫菲(Penn Murfee)出狀況,遭潘尼亞轟出中外野415英尺全壘打,決定雙方勝敗。

兩隊此役合計123個打數,太空人出現11支安打,水手只有7支,潘尼亞前7個打數掛零、吞下兩次三振,18局上一棒定江山,幫助太空人從2017年起,連續6年闖進美聯冠軍賽。

太空人打線吞下20次三振,但8名投手聯手送出22K,第8任投手賈西亞(Luis Garcia)後援5局,只被揮出兩支安打、飆出6次三振,成為這場超級馬拉松大戰的勝投。

大聯盟還有6支現役隊從未贏過世界大賽冠軍,包教洛磯、釀酒人、教士、水手、光芒、遊騎兵隊,除了水手之外,另5隊至少拿過聯盟冠軍。

水手1977年成軍至今,隊史46個球季只有5次晉級季後賽,最佳紀錄是打進美聯冠軍賽。

JEREMY PEÑA BREAKS THE ICE IN THE 18TH! #postseason pic.twitter.com/4EkefQ91U3