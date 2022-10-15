我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

MLB／潘尼亞延長18局致勝轟 太空人3連勝淘汰水手晉級

記者藍宗標／即時報導
潘尼亞在延長賽18局上敲出打破兩隊僵局的陽春砲，幫助太空人挺進美聯冠軍戰。（路透）
潘尼亞在延長賽18局上敲出打破兩隊僵局的陽春砲，幫助太空人挺進美聯冠軍戰。（路透）

水手隊睽違21年在西雅圖主場進行季後賽，15日在美聯分區系列賽第3戰和太空人隊大戰18局，兩隊加起來用掉18名投手，太空人18局上靠游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）致勝滿貫砲，以1：0險勝，3連勝闖進美聯冠軍賽。

水手24歲菜鳥投手柯比（George Kirby）先發6局，只被揮出兩支安打、飆出7次三振，生涯首次在季後賽扛起先發重任，繳出優質內容。

太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）也有優質表現，投7局被揮出6支安打、送出5K，和柯比形成投手戰，也讓這場關鍵比賽一路0：0僵持，打到沒完沒了。

水手前兩戰在休士頓輸球，回到主場沒有輸球空間，為了搶勝一共動用10名投手，拚到18局上時，後援兩局的第9任投手莫菲（Penn Murfee）出狀況，遭潘尼亞轟出中外野415英尺全壘打，決定雙方勝敗。

兩隊此役合計123個打數，太空人出現11支安打，水手只有7支，潘尼亞前7個打數掛零、吞下兩次三振，18局上一棒定江山，幫助太空人從2017年起，連續6年闖進美聯冠軍賽。

太空人打線吞下20次三振，但8名投手聯手送出22K，第8任投手賈西亞（Luis Garcia）後援5局，只被揮出兩支安打、飆出6次三振，成為這場超級馬拉松大戰的勝投。

大聯盟還有6支現役隊從未贏過世界大賽冠軍，包教洛磯、釀酒人、教士、水手、光芒、遊騎兵隊，除了水手之外，另5隊至少拿過聯盟冠軍。

水手1977年成軍至今，隊史46個球季只有5次晉級季後賽，最佳紀錄是打進美聯冠軍賽。

太空人 季後賽 柯比

上一則

MLB／交易換來天使2將建功 費城人隔12年返國聯冠軍賽

下一則

MLB／守護者沒中滿壘計 海綿寶寶再見安讓洋基瀕臨淘汰

延伸閱讀

MLB／回想在道奇丟冠噩夢 達比修難忘克蕭暖心安慰

MLB／回想在道奇丟冠噩夢 達比修難忘克蕭暖心安慰
MLB／水手晉級機率剩9% J-ROD信心喊話：兩隊差距不大

MLB／水手晉級機率剩9% J-ROD信心喊話：兩隊差距不大
MLB／連2戰逆轉轟 艾瓦瑞茲炸碎水手…太空人2連勝聽牌

MLB／連2戰逆轉轟 艾瓦瑞茲炸碎水手…太空人2連勝聽牌
MLB／太空人艾瓦瑞茲再見轟 水手押寶瑞伊後援賭輸了

MLB／太空人艾瓦瑞茲再見轟 水手押寶瑞伊後援賭輸了

熱門新聞

湯姆布雷迪（左）與吉賽兒婚變據傳「房事不諧」扮演重大因素。（路透資料照片）

婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

2022-10-08 21:46

NBA／TMZ再爆衝突對話 波爾炫耀「這件事」格林怒揮拳

2022-10-08 22:58
美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
尼克時期的安東尼（左）與林書豪（右）。(歐新社)

NBA／昔遭安東尼排擠離隊？林書豪稱尼克存在其他阻力

2022-10-09 22:54
西班牙球王納達爾（右）傳出當爸爸的好消息，老婆佩雷洛（左）日前誕下一子。（取材自臉書）

網球／納達爾愛子平安誕生 網壇「四巨頭」都當爸了

2022-10-09 02:31
林書豪回憶「林來瘋」時期趣事。（美聯社資料照片）

NBA／笑談與翹臀金昔日「緋聞」林書豪憶收女球迷內衣

2022-10-13 08:55

超人氣

更多 >
獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見