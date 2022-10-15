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MLB／睽違24年再奪主場勝 教士比111勝的道奇先聽牌

記者蘇志畬／即時報導
教士拿下季後賽24年來的主場勝利，比111勝的道奇先聽牌。（路透）
教士拿下季後賽24年來的主場勝利，比111勝的道奇先聽牌。（路透）

道奇隊先發投手岡索林（Tony Gonsolin）僅投1.1局失1分就退場，後續牛棚也將失血限制在1分，然而教士隊在史奈爾（Blake Snell）5.1局失1分好投率領下，以2：1搶下勝利，在5戰3勝的國聯分區系列賽取得2勝1敗的聽牌優勢。

岡索林今年球季拿下16勝，然而因例行賽尾聲拉傷右前臂，今天登板有75球限制，不過他也僅投了42球就退場，1局下被教士隊敲出2支安打中間夾1次保送，丟掉1分，2局下1出局後又被連敲2安而退場。

教士隊在1局下靠柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的安打搶下第1分，4局下葛利桑（Trent Grisham）再補上一發陽春砲，挨轟的是道奇第二任投手希尼（Andrew Heaney）。

史奈爾14日先發5.1局，被敲5支安打，只在5局上被連敲2安後，因為貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打而掉分，另有6次三振、2次四壞保送，加上4名牛棚聯手守成，史奈爾拿下勝投。

教士隊睽違24年再次在主場拿下勝利，上一次已是1998年時，接下來雖然在2005、2006、2020年都打進國聯分區系列賽，但合計10場比賽只贏了1場，還是在客場贏球。

道奇

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