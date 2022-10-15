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MLB／10局「鳥安打」 守護者扳平洋基

體育新聞組／綜合報導
奧斯卡的勝利打點安打打破平手僵局。（歐新社）
奧斯卡的勝利打點安打打破平手僵局。（歐新社）

在打入美聯分區系列賽時，守護者隊曾表示，它們成功的關鍵是堅持例行賽的作法，盡量把球打出去並利用對手的失誤。這回這個作法真的奏效了。

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）14日在一局下擊出兩分砲，先馳得點，但洋基隊的打擊火力自此熄火。守護者隊游擊手羅莎里歐（Amed Rosario）在五局上擊出陽春砲，將比數追平。接下來直至九局結束，雙方的投手車輪戰不分上下，進入延長賽。

守護者隊在洋基體育場延長十局分出勝負，最重要的是奧斯卡（Oscar Gonzalez）的鳥安打幫助克利夫蘭在系列戰第二場比賽以4：2擊敗洋基隊時，終於獲得在美聯分區賽的第一個領先優勢。現在系列賽打成1：1平手。

在當前2-2-1安排下的分區系列賽，之前有39支球隊在前兩場比賽戰績打平。在這39個系列賽中，將第3場和第4場比賽帶回主場的球隊有26次晉級聯盟冠軍戰，比率高達67%。

奧斯卡雖打出了決定性的一壘安打，但拉米瑞茲（José Ramírez）才是奠定領先基調的選手，讓克利夫蘭繼續靠小球取得優勢。守護者隊在例行賽獲得大聯盟最低三振率18.2%，在季後賽前三場也只有29.9%，且所有得分都來自全壘打。

守護者隊明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）10局上半擊出左外野軟弱的落地安打，但靠洋基的傳球失誤奔上三壘。新秀奧斯卡補上右外野鳥安打，護送拉米瑞茲回本壘攻下超前分。奈勒（Josh Naylor）再以二壘安打送回奧斯卡，將克利夫蘭的領先優勢擴大到兩分。

提前在八局下上班的守護者終結者克勞斯（Emmanuel Clase）在十局下半成功守住洋基反攻，確保克里夫蘭的勝利，也拿下本場勝投。

洋基 奧斯卡 季後賽

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