MLB ／守護者延長10局氣走洋基 美聯分區系列賽扳平

守護者先發投手畢伯。（美聯社）

美國職棒大聯盟美聯分區系列賽第2戰，克里夫蘭守護者鏖戰逾4小時，延長第10局靠中心打線連3支安打攻下2分，4比2逆轉擊敗紐約洋基 ，在5戰3勝制的系列賽扳平。

這場原訂13日晚的比賽因雨延至14日進行，洋基延續首戰奪勝氣勢，1局下史丹頓（Giancarlo Stanton）在隊友安打上壘後，與守護者王牌投手畢伯（Shane Bieber）纏鬥到滿球數，將一顆紅中直球轟出右外野全壘打牆，助球隊取得2分領先。

首度在洋基球場先發的畢伯之後愈投愈穩，隊友也逐漸突破洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）封鎖。

4局上兩人出局後，守護者靠內野安打及四壞攻占一、二壘，西門內斯（Andres Gimenez）接著揮出右外野平飛安打，替球隊扳回一城。羅沙里歐（Amed Rosario）5局上補上一發陽春砲，守護者扳平比數。

兩隊一路僵持到10局上，牛棚人手吃緊的洋基換上生涯未曾後援的泰昂（Jameson Taillon），守護者攻勢再起。首棒打者拉米雷斯（Jose Ramirez）揮出落在左外野三不管地帶的安打，靠腳程及對方暴傳一路衝上三壘，龔薩雷茲（Oscar Gonzalez）接著擊出右外野淺處平飛安打，送回超前分。

下一棒內勒（Josh Naylor）補上中外野深遠二壘安打，龔薩雷茲從一壘一路衝回本壘，守護者追加保險 分。

本季42次救援成功傲視大聯盟的守護者終結者克拉塞（Emmanuel Clase）8局下兩人出局時登場，順利化解滿壘失分危機。他投到比賽結束，共解決7名洋基打者，替球隊在客場拿下關鍵一勝。

守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）賽後表示，如果球隊10局上沒得分，克拉塞下半局不會再登場；就是因為比數超前，克拉塞才會出馬守成。投手調度沒有固定劇本，為了贏球，教練團盡可能做出最佳決定。

畢伯主投5.2局失2分，送出7次三振，洗刷兩年前美國聯盟外卡系列賽對洋基投4.2局失7分承擔敗戰的恥辱。他3度三振本季62轟破美聯紀錄的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），與3任後援投手聯手壓制洋基打線，居功厥偉。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，日場比賽球場陰影變化不利打者攻擊，而且守護者面對賈吉的投球執行力很棒，此役充滿挑戰。至於賈吉7局下第4度被三振後遭主場球迷噓聲伺候，布恩說：「布朗克斯（Bronx，洋基球場所在地）就是這樣。」