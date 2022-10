MLB／水手晉級機率剩9% J-ROD信心喊話：兩隊差距不大

水手連續2場比賽都遭到太空人 艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)的逆轉全壘打擊倒,他們將帶著0勝2敗的劣勢回到主場,面對站在懸崖邊的困境,水手超級新人「J-ROD」羅德里奎茲(Julio Rodriguez)並沒有洩氣,「兩隊差距不大,我們還能和他們競爭」。

水手首戰帶著2分領先進入九局下,結果被艾瓦瑞茲敲出再見三分砲。第二場比賽6下2:1的情況下,又被艾瓦瑞茲敲出兩分砲逆轉比數,最終也以2:4輸給太空人,讓球隊在系列賽陷入0勝2敗,再輸一場就被淘汰的困境。

連續兩場比賽被逆轉,讓水手捕手羅利(Cal Raleigh)心理也不是很好受,「讓我感到噁心的是,他連續兩場隻手遮天擊敗我們,做為一個捕手,我也有部份的責任,那顆球投得不差,但球就是飛出去了,這是那座球場的特色。」

