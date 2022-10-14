MLB／連2戰逆轉轟 艾瓦瑞茲炸碎水手…太空人2連勝聽牌

艾瓦瑞茲連兩戰敲出逆轉轟。（美聯社）

這是屬於艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的系列賽，他13日又於第6局敲出逆轉兩分砲，幫助太空人 以4：2擊敗水手隊，在5戰3勝的系列賽先取2勝，而這2勝都由他敲出逆轉轟，成為讓水手心碎的男人。

艾瓦瑞茲在系列賽第1戰於9局下敲出再見三分砲，第2戰過招，水手打完5局取得2：1領先，這回戰局在6局下生變，卡斯提歐（Luis Castillo）一顆已控在好球帶外側的98.3哩伸卡，還是被他送出左外野牆外，這發兩分砲助太空人以3：2領先。

6局以後的逆轉轟，大聯盟史上共計在季後賽 出現60發，艾瓦瑞茲是第一位兩度辦到的選手。

隊友潘尼亞（Jeremy Peña）在第6局兩出局後的安打，成為這場逆轉秀的序曲，但他說自己只是負責擺餐桌，艾瓦瑞茲才是上菜的人，「我只是負責簡單的部分，他所辦到的事真的令人難忘，他一整年都在做同樣的事，所以其實我們不太訝異。」

卡斯提歐談這個關鍵打席，只能對艾瓦瑞茲折服，「那顆球已經控在好球帶外，投得不差，但他打得很紥實，下場就是這樣，必須稱讚他的表現。」

太空人在主場連拿兩場逆轉勝，取得系列賽「聽牌」，接下來戰線將前進渴望季後賽已久的西雅圖；大聯盟過去在5戰3勝制系列賽，共87次出現2勝0負局面，其中77隊晉級，晉級機率高達89%。