MLB／挨3發陽春砲 達比修仍勝道奇

達比修挨了3轟仍得勝。（美聯社）

教士隊王牌投手達比修有12日登板，在道奇 球場超過5萬名球迷面前挨了3轟，但隊友回敬兩支全壘打、全場攻勢不斷，終場以5：3擊敗道奇隊，雙方系列賽戰成1：1平手，達比修奪下季後賽 2連勝。

道奇本季111勝是大聯盟龍頭、對戰教士19場14勝5敗，分區系列賽前兩戰卻在主場1勝1敗，洛杉磯時報指出：「道奇在客場犯錯空間變得微乎其微。」

達比修投5局被揮出7支安打、失3分，前3局分別被弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、透納（Justin Turner）轟出陽春砲，但教士打者馬恰多（Manny Machado）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）先後開轟，聯手包辦4分打點，為教士打下江山。達比修說：「被敲3支全壘打都是陽春砲，不會想太多，球隊贏球最重要。」

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）此役主投5局被打6支安打失3分，無關勝敗。賽後他對於自己的表現不是很滿意，「首局被馬恰多敲的全壘打是失投」、「第2局2好球後被普洛法（Jurickson Profar）敲的安打也是失投」、「第3局對索托（Juan Soto）投偏高滑球也是失投」，克蕭坦言，「這些錯誤確實都讓我付出代價」。