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MLB／洋基賈吉將「奔向自由」身價逼近4億元有可能

記者陳宛晶／即時報導
洋基巨砲賈吉。（美聯社）
洋基巨砲賈吉。（美聯社）

「法官」賈吉（Aaron Judge）的來年身價備受矚目，紐約郵報引述其他球隊高層意見認為，他有機會拿到總額、均薪都超過楚奧特（Ｍike Trout）的合約，但若洋基隊開價沒有落後太多，他仍有可能選擇留下。

賈吉即將在今年球季結束後奔向自由，洋基季前與他洽談延長合約不成，最終罕見亮牌所開價碼為7年2.135億美元，曾引起賈吉不開心，而外界當時也認為洋基所開的條件已經不差，戲稱賈吉從「法官」變「貪官」，但他用成績證明自己值得更多。

紐約郵報指出，賈吉在年初的談約上，爭取與楚奧特均薪3600萬美元相當的合約，而現在種種跡象顯示，洋基將會同意他當時的報價、甚至主動加碼；至於合約總額，有一說為賈吉將尋求突破楚奧特3.6億美元的合約總額。

一位他隊高層認為，「他絕對會拿到超過3億美元的合約，但數字會更接近4億美元、而非3億美元嗎？有可能，因為他對這支最有錢球隊來說就是這麼重要。」

多數球界人士認為，難以想像洋基能承擔放賈吉離開，若他能留在紐約，對大聯盟也是最好的。這位球隊高層表示，「如果洋基的開價沒有差距太大，我會希望他能留下。」他進一步舉例，「若巨人開3.7億美元、洋基開3.3億美元，他選擇離開洋基應該是瘋了。」

紐約郵報分析指出，據信洋基傾向不開到均薪4000萬美元或總額4億美元的合約，而他們預想競爭對手包括巨人、小熊，以及偏好開短年限、高均薪合約的道奇隊。

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