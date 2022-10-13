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MLB／火力串聯搶分 道奇擺平教士

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊透納打擊屢建奇功。（美聯社）
道奇隊透納打擊屢建奇功。（美聯社）

MLB國聯分區系列賽第一場，道奇隊6支安打比教士隊還少1支，但分配得剛剛好，1局下、3局下各3支，合計攻下5分，最終就以5：3搶下首勝。

1局下1出局後，透納（Trea Turner）先馳得點的陽春砲氣勢驚人，2出局後史密斯（Will Smith）二壘打加上孟西（Max Muncy）一壘打，為道奇隊再添1分。

3局下道奇隊攻勢從透納二壘打開啟，1出局後史密斯的二壘打攻下1分，接著孟西選到保送，2出局後拉克斯（Gavin Lux）的二壘打敲回第2分，接著湯普森（Trayce Thompson）保送形成滿壘，貝林格（Cody Bellinger）敲出滾地球造成一壘手失誤，讓道奇隊賺進單局第3分。

道奇隊先發投手烏力亞斯（Julio Urias）前4局僅被敲1支安打，卻在5局遇到強烈亂流，開局先被邁爾斯（Wil Myers）敲出一發陽春砲，接下來柯朗沃斯（Jake Cronenworth）安打、金河成二壘打，無人出局被攻占二、三壘，教士隊靠滾地推進、高飛犧牲打將跑者換成分數。

好在烏力亞斯還是抓到該局第三個出局數，最終以79球投完5局，被敲4支安打，丟掉3分，另有6次三振，拿下勝投。

教士隊先發投手克里文格（Mike Clevinger）僅投了2.2局，被敲6支安打，另有3次三振、2次四壞保送，丟掉5分有4分責失，承擔敗投。

道奇隊透納打擊屢建奇功。（路透）
道奇隊透納打擊屢建奇功。（路透）

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