MLB／瑞佐2分砲轟倒守護者 洋基首戰告捷

瑞佐一發擴大領先的兩分砲為洋基奠定勝基。（美聯社）

瑞佐（Anthony Rizzo）一發擴大領先的兩分砲，幫助洋基 隊11日以4：1擊敗守護者隊，在5戰3勝制的美聯分區系列賽拔得頭籌，先發投手柯爾（Gerrit Cole）6.1局僅失1分的優質先發也很關鍵。

洋基在3局上先掉1分，不過3局下貝德（Harrison Bader）的陽春砲就把比數追平，5局下崔維諾（Jose Trevino）在三壘有人時的高飛犧牲打超前比數，6局下瑞佐（Anthony Rizzo）兩分砲拉開差距就此奠定勝利。

唐納森（Josh Donaldson）原本有機會成為5局下跑回超前分的那個人，他作為開局首名打者，敲出右外野深遠飛球，球落在全壘打牆頭彈了回來，但他以為是全壘打跑過頭，在回一壘前被觸殺。

兩隊牛棚都沒失分，勝敗差在先發投手，守護者隊康崔爾（Cal Quantrill）5局被敲4支安打，丟掉4分有3分責失，承擔敗投，6局續投結果保送賈吉（Aaron Judge）後挨轟最為致命。

去年季後賽 柯爾（Gerrit Cole）僅投2局就丟掉3分，今年扛起洋基隊季後賽首戰先發，繳出6.1局僅失1分的優質先發，7局續投到1出局被敲安後，用球數來到101球而退場。

3局下貝德一發關鍵全壘打助隊追平比數，這也是他季中轉隊後的首轟，賽後他表示，「想證明自己為何能穿上這件制服」。

貝德是紐約人，從小就是洋基球迷，高中學校離洋基球場只有5英里的距離。2009年冠軍戰，正值15歲的他曾經在一壘為洋基加油；現今28歲的他，透過手中的球棒直接在場上幫助洋基贏得勝利，可謂夢想成真。