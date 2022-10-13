MLB／瑞佐2分砲轟倒守護者 洋基首戰告捷
瑞佐（Anthony Rizzo）一發擴大領先的兩分砲，幫助洋基隊11日以4：1擊敗守護者隊，在5戰3勝制的美聯分區系列賽拔得頭籌，先發投手柯爾（Gerrit Cole）6.1局僅失1分的優質先發也很關鍵。
洋基在3局上先掉1分，不過3局下貝德（Harrison Bader）的陽春砲就把比數追平，5局下崔維諾（Jose Trevino）在三壘有人時的高飛犧牲打超前比數，6局下瑞佐（Anthony Rizzo）兩分砲拉開差距就此奠定勝利。
唐納森（Josh Donaldson）原本有機會成為5局下跑回超前分的那個人，他作為開局首名打者，敲出右外野深遠飛球，球落在全壘打牆頭彈了回來，但他以為是全壘打跑過頭，在回一壘前被觸殺。
兩隊牛棚都沒失分，勝敗差在先發投手，守護者隊康崔爾（Cal Quantrill）5局被敲4支安打，丟掉4分有3分責失，承擔敗投，6局續投結果保送賈吉（Aaron Judge）後挨轟最為致命。
去年季後賽柯爾（Gerrit Cole）僅投2局就丟掉3分，今年扛起洋基隊季後賽首戰先發，繳出6.1局僅失1分的優質先發，7局續投到1出局被敲安後，用球數來到101球而退場。
3局下貝德一發關鍵全壘打助隊追平比數，這也是他季中轉隊後的首轟，賽後他表示，「想證明自己為何能穿上這件制服」。
貝德是紐約人，從小就是洋基球迷，高中學校離洋基球場只有5英里的距離。2009年冠軍戰，正值15歲的他曾經在一壘為洋基加油；現今28歲的他，透過手中的球棒直接在場上幫助洋基贏得勝利，可謂夢想成真。
在季後賽擊出關鍵全壘打的貝德在賽後表示：「我只是想證明自己」，他很努力打球就是想和隊友、看台上的父母以及所有的人，證明自己是怎麼獲得這件條紋衫。他也提到自己的父親是洋基狂粉，「在我開轟在那一刻，相信他很開心」。
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