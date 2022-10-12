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MLB／太空人艾瓦瑞茲再見轟 水手押寶瑞伊後援賭輸了

記者蘇志畬／綜合報導
水手隊賭博式的調度，結果輸到脫褲，被太空人敲出再見轟。 （路透）
水手隊賭博式的調度，結果輸到脫褲，被太空人敲出再見轟。 （路透）

美聯強棒太空人11日迎來季後賽首戰，拿塞揚先發瑞伊（Robbie Ray）當後援，水手隊賭博式的調度，結果輸到脫褲，被太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）一發再見三分砲結束比賽，美聯分區系列賽首戰由太空人隊以8：7獲勝。

影音來源：YouTube

太空人隊先發投手韋蘭德（Justin Verlander）是今年美聯塞揚獎熱門人選，但此役表現淒慘，4局被敲10支安打、丟掉6分，卻還是能夠逃過敗投，靠得是打線三轟追分。

4局上打完太空人隊以2：6落後，古利爾（Yuli Gurriel）先在4局下敲出陽春砲，7局上水手再添1分，8局下布萊格曼（Alex Bregman）敲出2分砲，拉近到2分差。

9局下水手隊只要守住領先就可以拿下勝利，終結者塞瓦德（Paul Sewald）卻因為觸身球、被敲安，在2出局後讓太空人隊攻占一、二壘。

水手教頭塞維斯（Scott Servais）做出大膽決定，將左投瑞伊換上場，要對上左打艾瓦瑞茲，去年拿下美聯塞揚獎的瑞伊前一場在外卡戰先發3局掉4分，生涯僅有6次後援經驗。

以左克左的策略沒有奏效，今年球季敲出37轟的艾瓦瑞茲面對瑞伊第二球就揮棒，將93.2哩的伸卡球敲出右外野全壘打牆，一發三分砲逆轉比數，向水手隊說再見。

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