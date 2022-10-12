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MLB／賈吉拚雪恥 全因「去年外卡輸紅襪烙印腦海」

體育新聞組／即時報導
賈吉表示去年輸給紅襪仍烙印在腦海中。（美聯社）
賈吉表示去年輸給紅襪仍烙印在腦海中。（美聯社）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年繳出史詩級的夢幻賽季，接下來他將面對季後賽的挑戰，他對季後賽並不陌生，職業生涯7年6度闖進季後賽，卻始終無法替洋基拿下自2009年後的首座金盃，賈吉也坦言去年在外卡賽輸給紅襪仍烙印在腦海。

賈吉在賽前記者會表示，「去年洋基在外卡系列賽輸給紅襪後，沒有任何人知道說什麼，但大家都記得這樣的感覺」、「休賽季時會想到這一刻有多噁心、多難過、多生氣，這將成為起床訓練的動力」。

賈吉認為洋基過去幾年都有機會贏下世界大賽，但先發輪值還不夠堅強。他大力稱讚今年的先發輪值進化，「我們前年找來了柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）今年成功崛起、塞維里諾（Luis Severino）回來了，他上一場的表現令人印象深刻。」

洋基11日在主場面對守護者，這是自2019年10月18日美聯冠軍賽第5戰後，相隔1089天，洋基主場再度舉辦季後賽。賈吉對此興奮說：「這裡就是天堂，讓人想去的地方，人群的歡呼和涼爽的空氣，沒有比這更好的事了。」

此外，上賽季繳出隊史最佳106勝並中斷道奇國聯西區連霸的巨人，季後因陣中傳奇捕手波西（Buster Posey）突然退休，開季後成績不理想僅拿下81勝81敗剛好5成勝率，據《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導指出，休賽季的他們已將目標鎖定在季後成為自由球員的賈吉（Aaron Judge）和透納（Trea Turner）。

兩位球星相較之下巨人在追逐賈吉方面擁有著地利優勢，賈吉從小生活在舊金山，大學在加州就讀，從小就是巨人迷，若洋基季後未開出「運鈔車」的話，賈吉返鄉加盟舊金山的機率就會大增，而透納曾表示偏好美國東岸，因此視他為頭號網羅對象的費城人，相較舊金山更有機會得到他的懷抱。

兩位球員在今年都打出不錯的成績，賈吉更是以62轟及差點奪下3冠王的頭銜，名列美國聯盟MVP大熱門，透納則是繳出21轟、194安、100分打點更是生涯新高，季末兩隊的原東家洋基及道奇要如何阻止對手們的挖角，也是一大課題。

洋基 季後賽 舊金山

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