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MLB冠軍盃 還有6隊沒拿過 守護者上一冠是74年前

記者藍宗標／綜合報導
守護者上一回拿下世界大賽冠軍已得回溯至1948年，接下來他們將交手坐擁27座世界大賽冠軍的傳統勁旅洋基。 (美聯社)
守護者上一回拿下世界大賽冠軍已得回溯至1948年，接下來他們將交手坐擁27座世界大賽冠軍的傳統勁旅洋基。 (美聯社)

大聯盟季後賽進入第2階段，4組分區系列賽從11日開打，從未嘗過世界大賽冠軍的教士隊等了16年，終於要在聖地牙哥主場進行季後賽，讓當地球迷相當期待，不過挑戰隊史首冠仍有很多考驗。

大聯盟現役30隊還有6隊從未贏過世界大賽冠軍，包教洛磯、釀酒人、教士、水手、光芒、遊騎兵隊，其中教士、水手闖過外卡系列戰，將在5戰3勝制的分區系列賽分別對上道奇（111勝）、太空人隊（106勝），正是國聯、美聯本季戰績最好的球隊，絕對不好惹。

教士在例行賽落後道奇22勝，以國聯外卡排名第2晉級季後賽，9日淘汰101勝的大都會隊，11日將前往道奇球場出賽，14日再回聖地牙哥主場迎敵。

教士最近一次在聖地牙哥進行季後賽已是2006年，當時分區系列賽前兩戰都落敗，最後在客場以1勝3敗出局，未能打進國聯冠軍戰；教士直到前年縮水球季才又晉級季後賽，而且命運相同、在分區系列賽出局， 受到疫情影響都在外地出賽，遭道奇3戰清盤。

目前6支從未在世界大賽封王的現役球隊，只有水手連聯盟冠軍都未拿過，季後賽最佳紀錄是打進美聯冠軍賽；至於今年晉級分區系列賽的8隊，洋基27座世界大賽冠軍穩居榜首，守護者隊最近封王已是1948年，「封王乾旱期」是現役球隊最久。

季後賽 道奇 世界大賽

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