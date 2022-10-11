教士投手被摸耳檢驗 大都會落後使怪招…最後還是遭淘汰

主審摸教士隊投手馬斯葛洛夫耳朵，成為職棒比賽罕見的畫面。 (美聯社)

唯一打到殊死戰的外卡系列賽，9日由教士隊以6：0完封大都會 隊，先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）狂飆7局無失分，大都會只擠出1支安打，眼看對他的投球束手無策決定出招，讓投手丘意外上演摸耳朵的畫面。

面對馬斯葛洛夫的投球，大都會前4局無人上壘，第5局阿隆索（Pete Alonso）才敲出第1支安打，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）在第6局走向主審，對卡斯葛洛夫油亮的耳朵提出質疑，接著就見主審上前檢查他的手部、手套以及耳朵。

「那個當下，我確實投得正順，所有球路都感覺很好。」馬斯葛洛夫透露，當時主審向他表示需要檢查他的耳朵，「我說你要檢查什麼都請便，反正找不到東西。」他也說可以理解大都會此舉的用意，但確實有被激到，「這是他們想讓我退場的最後手段，如果要抓我們，他們最好要有信心，自己隊上沒有人使用任何東西。」

蕭瓦特表示，根據休息室內的消息，認為包括轉速在內，馬斯葛洛夫的投球感覺有些不同，「我有責任要做對大都會有利的事，不管外界對我的感受如何，我都會去做，也願承擔後果。」

面對蕭總出招，馬斯葛洛夫的表現不受影響，繳出好投下丘時，還刻意用手比著耳朵，嗆聲意味濃厚，他也成為史上第一人在贏者晉級、輸家淘汰的比賽中繳出7局被敲1安打、無失分。

分區系列賽將於11日開打，4組對戰戲碼至此全部出爐，教士晉級後，將面對大聯盟戰績第1的道奇 隊，上演「宇宙對決」。