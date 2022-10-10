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MVP？6位前得主挺賈吉「天使無緣季後賽 不利大谷翔平」

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平和賈吉（見圖）MVP之爭引發熱烈討論。(路透)
大谷翔平和賈吉（見圖）MVP之爭引發熱烈討論。(路透)

隨著大聯盟例行賽季結束，美聯MVP到底花落誰家又是熱門話題，多數球迷看好天使隊日籍二刀流好手大谷翔平將會二連霸，而8位前MVP得主中有6位力挺洋基62轟「法官」賈吉（Aaron Judge）勝出。

大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

媒體《The Athletic》整理出8位曾經獲得MVP的得主對於今年美聯MVP的看法，並表示「沒有想像的那麼多爭論」，因為其中有6位都看好賈吉會拿下MVP，現役包含道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）、2018年得主外野手貝茲（Mookie Betts）、2010年得主紅人強打瓦托（Joey Votto），其他還有1991年的潘得頓（Terry Pendleton）、1992年艾克斯萊（Dennis Eckersley）、1999年瓊斯（Chipper Jones）。

克蕭認為MVP是要選「最有價值球員」，而非「最佳球員」，因此要考慮到對於球隊最有貢獻的，因此他選擇帶領洋基進入季後賽的賈吉，此外他也表示「大谷翔平目前也是無人能及，但以團隊來說，天使沒打入季後賽，雖然像是在懲罰大谷，但事實就是這樣。」

「神鱒」楚奧特（Mike Trout）則是沒有做出選擇，一方面賈吉是他的朋友，另一方面大谷是他的隊友，因此沒有偏向誰，但他認為這樣的話題對棒球是健康的，「這對棒球有好處」。

除了球員們的看法外，也有媒體在推特上透過轉發或按讚讓球迷投票，目前大谷翔平獲得4853個轉發，略勝賈吉3943個讚。

大谷翔平 天使 洋基

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