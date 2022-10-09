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MLB／大谷翔平、賈吉誰能拿下MVP？6位前MVP看好「他」

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）MVP之爭引發熱烈討論。（美聯社）
大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）MVP之爭引發熱烈討論。（美聯社）

隨著大聯盟例行賽季結束，美聯MVP到底花落誰家又是熱門話題，多數球迷看好天使隊日籍二刀流好手大谷翔平將會二連霸，而8位前MVP得主中有6位力挺洋基62轟「法官」賈吉（Aaron Judge）勝出。

《The Athletic》整理出8位曾經獲得MVP的得主對於今年美聯MVP的看法，並表示「沒有想像的那麼多爭論」，因為其中有6位都看好賈吉會拿下MVP，現役包含道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）、2018年得主外野手貝茲（Mookie Betts）、2010年得主紅人強打瓦托（Joey Votto），其他還有1991年的潘得頓（Terry Pendleton）、1992年艾克斯萊（Dennis Eckersley）、1999年瓊斯（Chipper Jones）。

克蕭認為MVP是要選「最有價值球員」，而非「最佳球員」，因此要考慮到對於球隊最有貢獻的，因此他選擇帶領洋基進入季後賽的賈吉，此外他也表示「大谷翔平目前也是無人能及，但以團隊來說，天使沒打入季後賽，雖然像是在懲罰大谷，但事實就是這樣。」

「神鱒」楚奧特（Mike Trout）則是沒有做出選擇，一方面賈吉是他的朋友，另一方面大谷是他的隊友，因此沒有偏向誰，但他認為這樣的話題對棒球是健康的，「這對棒球有好處」。

除了球員們的看法外，也有媒體在推特上透過轉發或按讚讓球迷投票，目前大谷翔平獲得4853個轉發，略勝賈吉3943個讚。

本季大谷翔平獲得15勝9敗，防禦率2.33，打擊率則是2成73，投球和打擊都達到指定局數，成為大聯盟史上第一。而賈吉打擊率3成11，轟出62發全聯打破原美聯紀錄，除了拿下全壘打王外，也以131分打點拿下打點王。

年度MVP是由全美棒球記者協會選出，評委將會選出排序心目中排名，最後再計算加權得分，最高分即為年度MVP，歷史上曾經發生一次積分相同並列MVP情況，1979年紅雀赫南德茲（Keith Hernandez）和海盜史塔基爾（Willie Stargell），兩人當時加權總分都是216分，成為大聯盟歷史上唯一一次並列MVP情形。若大谷翔平和賈吉要能並列獲獎，則需評委們非常有默契的分配好票數，讓總積分相同。

大聯盟往年約在11月初公布入圍名單，11月下旬左右公布得獎名單，究竟大谷翔平和賈吉誰能抱走MVP，仍待靜候佳音。

大谷翔平 天使 洋基

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