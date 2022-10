MLB／大谷翔平、賈吉誰能拿下MVP？6位前MVP看好「他」

隨著大聯盟例行賽季結束,美聯MVP到底花落誰家又是熱門話題,多數球迷看好天使 隊日籍二刀流好手大谷翔平 將會二連霸,而8位前MVP得主中有6位力挺洋基 62轟「法官」賈吉(Aaron Judge)勝出。

《The Athletic》整理出8位曾經獲得MVP的得主對於今年美聯MVP的看法,並表示「沒有想像的那麼多爭論」,因為其中有6位都看好賈吉會拿下MVP,現役包含道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)、2018年得主外野手貝茲(Mookie Betts)、2010年得主紅人強打瓦托(Joey Votto),其他還有1991年的潘得頓(Terry Pendleton)、1992年艾克斯萊(Dennis Eckersley)、1999年瓊斯(Chipper Jones)。

克蕭認為MVP是要選「最有價值球員」,而非「最佳球員」,因此要考慮到對於球隊最有貢獻的,因此他選擇帶領洋基進入季後賽的賈吉,此外他也表示「大谷翔平目前也是無人能及,但以團隊來說,天使沒打入季後賽,雖然像是在懲罰大谷,但事實就是這樣。」

「神鱒」楚奧特(Mike Trout)則是沒有做出選擇,一方面賈吉是他的朋友,另一方面大谷是他的隊友,因此沒有偏向誰,但他認為這樣的話題對棒球是健康的,「這對棒球有好處」。

