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MLB／克服7分落後 水手逆轉淘汰藍鳥

體育新聞組／綜合報導
水手佛雷瑟掃出關鍵二壘安打。（美聯社）
水手佛雷瑟掃出關鍵二壘安打。（美聯社）

MLB外卡系列賽打得火熱，水手8日克服多達7分的落後，演出超狂逆轉秀，終場10：9擊敗藍鳥，2連勝拿到美聯分區系列賽門票，第一戰將碰上強敵太空人

7日首戰輸球的藍鳥，第二戰火力全開，2局下靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）手感火燙，一日雙響砲，2局下2分砲，4局下又開轟，敲出中外野陽春全壘打，這轟也把水手先發雷伊（Robbie Ray）打退場，只投3局失4分就被KO。

前4局得分掛蛋的水手，在5上靠高飛犧牲打先馳得點，5下藍鳥攻勢再起，單局狂打10人次灌進4分大局。

6局上藍鳥先發高斯曼（Kevin Gausman）在滿壘2出局時退場，水手趁換投反攻，靠梅薩（Tim Mayza）暴投跑回第2分，接著山塔納（Carlos Santana）揮出3分砲。

藍鳥7下靠著安打串聯再進帳一分，形成9：5領先，沒想到到了8局上牛棚再度崩盤，巴斯（Anthony Bass）被連敲3安、一人都沒解決就退場，藍鳥終結者羅馬諾（Jordan Romano）也控制不住，水手單局狂攻4分，一舉追平比數。

9局上半，水手又發動攻勢，在2出局二壘有人情況下，佛雷瑟（Adam Frazier）掃出關鍵二壘安打，幫助球隊超前比分，讓藍鳥打包回家。

水手晉級下一輪比賽後，將與太空人進行5戰3勝制的分區系列戰。

赫南德茲雙響砲但無助藍鳥贏球。（Getty Images）
赫南德茲雙響砲但無助藍鳥贏球。（Getty Images）

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