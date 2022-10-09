我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

MLB／菜鳥第15局再見轟 守護者1分氣走光芒晉級

體育新聞組／綜合報導
岡薩雷斯擊出見轟，助守護者晉級。（美聯社 )
岡薩雷斯擊出見轟，助守護者晉級。（美聯社 )

守護者新秀岡薩雷斯（Oscar Gonzalez）於延長賽15局下以再見陽春砲，打破了大聯盟史上最長的無得分季後賽比賽，助隊以1：0戰勝光芒，在外卡系列戰兩戰橫掃對手晉級，將在分區系列賽對抗洋基隊。

伴隨者「海綿寶寶」主題曲做為出場音樂，本季首度在守護者亮相的岡薩雷斯，面對過去長年在球隊前身印地安人效命的光芒強投克魯柏（Corey Kluber），相中投出的第二球將球打出全壘打牆外，結束5個小時的馬拉松比賽全隊在主場開始瘋狂慶祝。

岡薩雷斯擊出後仍拿著球棒，直到看著球飛出牆外後才開始跑壘，他的隊友聚集在本壘附近迎接他時，全場3萬4971名球迷吶喊震撼了球場，讓克利夫蘭的驚喜再寫更多的故事。

本季更名做為大聯盟中最年輕的球隊，第一個賽季全年都不被看好，但球隊出人意料地贏得了美聯中區冠軍，更橫掃有經驗的光芒，現在他們要來面對更大的挑戰洋基隊。教頭法蘭科納（Terry Francona）說，「我一點也不在乎這些事，即使對手都是經驗老到，但我很高興我們贏了。」

此役最悲情的光芒投手克魯柏，原做為先發的他，13局下被換上救命，解決5名打者，就在第15局面對第一名打者岡薩雷斯就被轟出全壘打吞下敗仗，曾在印地安人隊時期兩次奪下塞揚獎，2016年世界大賽敗給了小熊，今年才轉戰光芒，如今只能眼看著前東家走得更遠。

這場緊張的賽事共計4小時57分，前14局兩隊一分未得，打破2020年國聯外卡勇士、紅人之戰13局無得分比賽紀錄，另外兩隊共計39次三振，也是大聯盟史上季後賽單場新高，其中光芒投手群投出20次三振。

岡薩雷斯擊出見轟，助守護者晉級。（Getty Images）
岡薩雷斯擊出見轟，助守護者晉級。（Getty Images）

洋基 季後賽 勇士

上一則

MLB／克服7分落後 水手逆轉淘汰藍鳥

下一則

網球／納達爾愛子平安誕生 網壇「四巨頭」都當爸了

延伸閱讀

MLB／7分落後拚到贏 水手晉級 季後賽史第二大逆轉秀

MLB／7分落後拚到贏 水手晉級 季後賽史第二大逆轉秀
MLB／延長賽15局新秀再見轟 守護者1分氣走光芒晉級

MLB／延長賽15局新秀再見轟 守護者1分氣走光芒晉級
MLB外卡戰／守護者開門紅 費城人逆轉勝

MLB外卡戰／守護者開門紅 費城人逆轉勝
MLB／天使前輩誇大谷：他能單季70轟

MLB／天使前輩誇大谷：他能單季70轟

熱門新聞

美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，現在重返賽場，引起老婆不滿。 (美聯社)

NFL／為打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚 已找好律師

2022-10-05 17:45
湯姆布雷迪（左）與吉賽兒婚變據傳「房事不諧」扮演重大因素。（路透資料照片）

婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

2022-10-08 21:46
紐約洋基「法官」賈吉4日本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。(路透)

MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大

2022-10-05 08:33
日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（路透）

鬥魂豬木病逝：日本傳奇摔角 曾「放水」對決拳王阿里

2022-10-01 20:47
林書豪目前轉戰中國CBA打球。（取材自微博）

「林來瘋」標籤曾是恐懼 林書豪遺憾未替亞裔多發聲

2022-10-07 08:59

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民