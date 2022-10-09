MLB／腳流血仍撐7局 達比修技壓薛則

教士隊達比修有7局失1分好投，助隊在季後賽外卡戰搶得頭香。（Getty Images）

美國職棒大聯盟季後賽 7日開打，教士隊日籍投手達比修有7局好投，把挨4轟、掉7分的大都會 隊塞揚投手薛則（Max Scherzer）比下去。

達比修有7日7局被敲6支安打，唯一失分是艾斯柯巴（Eduardo Escobar）在5局下的陽春砲，另有4次三振、沒有保送，創下生涯季後賽最長投球局數，幫助球隊以7：1在國聯外卡系列賽搶下首勝。

事實上，達比修有因投手丘較硬，右腳姆指連接腳掌處，從疼痛到流血，達比修有說：「是在跟痛楚作戰，到7局投完脫下鞋子才發現流血，比賽中沒有時間脫鞋確認，就是硬撐著去投。」

達比修有要感謝打線給予大量分數援護，自己才能在痛楚中用比較輕鬆的方式去投球，「我沒看過薛則掉這麼多分，有點意外。」

教士隊面對三屆塞揚薛則，1局上貝爾（Josh Bell）先轟出兩分砲，2局上葛利桑（Trent Grisham）陽春砲，5局上普洛法（Jurickson Profar）三分砲加上馬恰多（Manny Machado）陽春砲，把薛則打退場，薛則此役僅投4.2局被敲7支安打，成為史上第二位在季後賽挨4轟、掉7分的投手。