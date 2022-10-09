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MLB／腳流血仍撐7局 達比修技壓薛則

記者蘇志畬／綜合報導
教士隊達比修有7局失1分好投，助隊在季後賽外卡戰搶得頭香。（Getty Images）
教士隊達比修有7局失1分好投，助隊在季後賽外卡戰搶得頭香。（Getty Images）

美國職棒大聯盟季後賽7日開打，教士隊日籍投手達比修有7局好投，把挨4轟、掉7分的大都會隊塞揚投手薛則（Max Scherzer）比下去。

達比修有7日7局被敲6支安打，唯一失分是艾斯柯巴（Eduardo Escobar）在5局下的陽春砲，另有4次三振、沒有保送，創下生涯季後賽最長投球局數，幫助球隊以7：1在國聯外卡系列賽搶下首勝。

事實上，達比修有因投手丘較硬，右腳姆指連接腳掌處，從疼痛到流血，達比修有說：「是在跟痛楚作戰，到7局投完脫下鞋子才發現流血，比賽中沒有時間脫鞋確認，就是硬撐著去投。」

達比修有要感謝打線給予大量分數援護，自己才能在痛楚中用比較輕鬆的方式去投球，「我沒看過薛則掉這麼多分，有點意外。」

教士隊面對三屆塞揚薛則，1局上貝爾（Josh Bell）先轟出兩分砲，2局上葛利桑（Trent Grisham）陽春砲，5局上普洛法（Jurickson Profar）三分砲加上馬恰多（Manny Machado）陽春砲，把薛則打退場，薛則此役僅投4.2局被敲7支安打，成為史上第二位在季後賽挨4轟、掉7分的投手。

此外，水手先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）兩顆破99哩的四縫、二縫線球路，讓美聯得分第二的藍鳥隊一分都擠不回來，卡斯提歐7.1局無失分的表現，創下隊史季後賽投手無失分最長局數，而且與穆紐茲（Andres Munoz）聯手，以4：0完封藍鳥隊，水手隊相隔21年再次在季後賽拿下勝利。

手達比修有繳出7局失1分的的超級好投。（Getty Images）
手達比修有繳出7局失1分的的超級好投。（Getty Images）

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