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MLB／7分落後拚到贏 水手晉級 季後賽史第二大逆轉秀

記者蘇志畬／即時報導
9局上弗瑞茲爾的一支超前安打，讓水手隊以10：9擊敗藍鳥隊，晉級分區系列賽。（美聯社）
9局上弗瑞茲爾的一支超前安打，讓水手隊以10：9擊敗藍鳥隊，晉級分區系列賽。（美聯社）

一度落後7分，水手隊展現韌性靠著2個大局在8局上扳平比數，9局上弗瑞茲爾（Adam Frazier）的一支超前安打，讓水手隊以10：9擊敗藍鳥隊，美聯外卡戰二連勝，晉級分區系列賽要對上太空人隊。

水手隊前5局打完以1：8落後，6局上先攻下4分大局，不過7局下又丟掉1分，8局上再攻下4分追平比數，9局上才超前，締造季後賽史上第二大逆轉秀，也是系列賽晉級戰最大逆轉秀。

8局上的追平大局也很戲劇化，開局連續4支安打，其中羅利的一壘打帶有1分打點，接下來雖然水手連兩棒遭到三振，不過2出局滿壘局面，克勞佛（J.P. Crawford）敲出的高飛球剛好落到三不管地帶，形成清空壘包的追平二壘安打。

為了接那一球，藍鳥隊中外野手史普林格（George Springer） 、游擊手比切特（Bo Bichette）全力衝刺，結果兩人撞在一起，一起倒地，最後史普林格還必須搭乘牛棚車退場休息。

當英雄的場景在9局上鋪好舞台，羅利（Cal Raleigh）1出局後敲出二壘安打，2出局後弗瑞茲爾再補上一支二壘安打，搶下關鍵一分，9局下水手隊菜鳥投手柯比（George Kirby ）守住領先，水手全隊衝上場大肆慶祝。

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