MLB外卡戰／守護者開門紅 費城人逆轉勝

守護者隊明星三壘手拉米瑞茲擊出致勝兩分砲。（路透）

MLB季後賽 外卡爭奪戰首場以全壘打決定勝負。守護者隊季中高薪長約策略收到回報，7日以2：1擊敗光芒隊，在三戰兩勝制的外卡戰中暫時居於上風。

光芒隊在六局上打破僵局，由希瑞（Jose Siri）率先擊出陽春砲，取得一分領先；但守護者隊陣中最高薪的明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）下半局馬上以兩分砲回敬。

兩隊投手表現都很傑出，守護者王牌投手畢柏（Shane Bieber）主投7.2局，只失一分。終結者克勞斯（Emmanuel Clase）拿下最後四個出局數。光芒隊的二年級生王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）表現也不俗，只是運氣差了一點。

紅雀與費城 人之戰，前六局各自力守城池不失。紅雀昆塔納（Jose Quintana）先發5.1局，表現優異；加上耶培茲（Juan Yepez）在七局下以兩分砲突破僵局，一路領先至九局上，卻遭牛棚投手放火，先是在滿壘時投出觸身球免費送分，再被打出安打，單局失血六分。九局下半雖啟用代打追回一分，終場紅雀就以3：6敗下陣來。

拿下首場勝利對克守護者和費城人至關重要，由數據可以看出原因。MLB的外卡三戰兩勝制歷史有限，但由2020年擴編的季後賽可以發現，在這些系列賽中贏得第一場比賽的8支球隊中有6支晉級。這6場比賽都是兩場橫掃。然而，在第2場比賽扳平戰績的2支球隊之後也贏得第3場比賽。