MLB／水手暌違21年奪首勝 卡斯提歐兩種火球壓制藍鳥

卡斯提歐。（Getty Images）

睽違21年再闖季後賽 ，水手隊在美聯外卡第一戰有好的開始，7日先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）登板前就有3分支援，而他也投出7.1局無失分的表現，率領球隊以4：0擊敗藍鳥隊，搶下首勝。

水手全場敲出7支安打，1局上蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的二壘打先搶下1分，下一棒羅利（Cal Raleigh）更是補上一發2分砲，奠定勝利基礎，5局上蘇亞雷斯在三壘有人時的滾地推進也有1分打點。

有這些分數就很夠用，卡斯提歐雖然被敲出6支安打，但沒有掉分，另有5次三振、沒有保送，8局下雖投出三振，但是被敲出單局第2支安打後被換下場，接手的穆紐茲（Andres Munoz）投1.2局無失分，聯手完封藍鳥。

卡斯提歐7.1局無失分的表現，創下水手隊史季後賽投手無失分最長局數紀錄，而且是隊史季後賽第二次完封對手，前一次是2000年美聯冠軍系列賽對洋基 隊的第一戰，當時是4名投手接力完成。

「當下的球迷、氣氛為我帶來助力。」卡斯提歐提到自己的神勇表小時這麼說：「我之前也說過，上場投球時，我就是全力以赴，無論身心靈都是，拿出最好的一切。」

美聯得分第二高的藍鳥隊今天一分都擠不出來， 原因是卡斯提歐的四縫線速球、二縫線速球球速都可以達到99哩，藍鳥內野手莫瑞菲德（Whit Merrifield）就說：「當對方有兩顆99哩的速球，還跑不同方向，事情就變得很困難。」