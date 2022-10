經典賽／美國夢幻隊再添4投1打 野手陣容全到齊

第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打,尋求衛冕的美國再度籌組全明星陣容。今日再宣布1名野手4名投手加入美國隊。

由於WBC規定28人名單內要有14位投手,意味著野手名單只有14人。美國先前公布的名單中已經有13位野手,所以今日確定加入的皇家 超級新人小威特(Bobby Witt jr.)成為最後一位野手。小威特主要鎮守游擊,本季打擊三圍.254/.294/.428,另外有20轟、30盜、80打點的成績。

先前並未公布任何一位投手,今天一次公布4位,分別是響尾蛇先發投手凱利(Merrill Kelly)、釀酒人終結者威廉斯(Devin Williams)、海盜終結者貝德納(David Bednar)、金鶯牛棚大將泰特(Dillon Tate)。

與美國同屬C組的墨西哥 也成功邀請道奇17勝左投烏力亞斯(Julio Urias)、光芒內野手阿羅薩雷納(Randy Arozarena)加盟,對戰力將有顯著的提升。

