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MLB／3000萬留住大谷只是起步 天使：想讓他長期待在這

聯合新聞網／即時報導
大谷翔平日前和天使簽下1年3000萬美元合約，避免薪資仲裁。（美聯社）
大谷翔平日前和天使簽下1年3000萬美元合約，避免薪資仲裁。（美聯社）

天使大谷翔平日前和球隊達成1年3000萬美元的合約協議，創下具薪資仲裁資格球員的最高薪資紀錄。總管梅納西（Perry Minasian）表示，這是第一步，最終目標是希望能讓大谷長留天使。

雖然梅納西想和大谷簽下長約，但天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）曾在今年8月宣布要賣球隊，外界預期這會影響到球隊運作。對此梅納西表示：「一切和往常一樣，沒有變化，我知道老闆依然想讓球隊變出色，希望我們能有所進步，沒人對我們今年的表現感到滿意。」

對於和大谷達成1年3000萬合約協議，梅納西表示：「這只是第一步，我們熱愛這名球員，沒有什麼比他長期待在隊上，更讓人高興。」

天使擁有大谷翔平、「神鱒」楚奧特（Mike Trout）兩位美聯MVP選手，但球隊仍無法打進季後賽。梅納西認為球隊還需要更多優秀球員，「這不是2對2的比賽，我非常有信心，能讓這支球隊變得更好。」

天使連8年沒進季後賽，是目前大聯盟30隊最長。本季73勝89敗，與晉級季後賽也有很大一段距離。大谷翔平本季先發28場15勝9敗，吃下166局，送出219次三振。打擊部分則有34轟、95分打點、打擊三圍.273./356/.519。

天使 大谷翔平 季後賽

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