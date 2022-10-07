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MLB／吞200K…史瓦柏46轟 奪國聯全壘打王

體育新聞組／綜合報導
史瓦柏本季46轟，也是唯一被三振達200次的打者。（美聯社）
史瓦柏本季46轟，也是唯一被三振達200次的打者。（美聯社）

MLB費城人隊去年休賽季以4年7900萬美元，簽下重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）。他沒有辜負球隊的期待，敲出46轟拿下國聯全壘打王，幫助球隊睽違11年重返季後賽，不過他本季也同時吞下200次三振，全大聯盟最多。此外，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季打出夢幻般的賽季，全壘打、打點、得分、長打四項數據都是全聯盟第一，大聯盟66年來首位。

史瓦柏賽前已吞下第199次三振，不過費城人總教練似乎沒有意識到這項紀錄，讓他繼續上場，史瓦柏也在3局下被三振，正式成為單季被200K的一員。

像史瓦伯這種全壘打產量高、三振多的球員過去出現很多位，最有名的就是唐恩（Adam Dunn），他曾在2012年單季被三振222次，不過陳偉殷前隊友雷諾茲（Mark Reynolds）更厲害，曾連四年被三振數聯盟第一，2009年單季被三振223次，至今仍是聯盟紀錄保持人。

雖然時常被三振，打擊率又偏低，但教練還是願意讓史瓦柏在球場上。因為他的力量實在太驚人，而且本壘板紀律也很出色。本季史瓦柏669次打席被三振200次，不過也繳出46轟、83保送、94打點、100得分，打擊三圍.218/.323/.504的成績單，攻擊指數更排在聯盟第23名。

另一位重砲手賈吉，今年62轟、133得分、90支長打都遙遙領先排名第二的選手，131分打點則和大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）並列全聯盟第一。

「ESPN Stats & Info」指出，賈吉是自1956年洋基傳奇名將曼托（Mickey Mantle）之後，首位能於在這4項數據中，均為全聯盟第一或並列第一的選手。

賈吉雖然無緣三冠王，但仍創下不少歷史紀錄，有很大的機會問鼎美聯MVP。

史瓦柏本季46轟，也是唯一被三振達200次的打者。（Getty Images）
史瓦柏本季46轟，也是唯一被三振達200次的打者。（Getty Images）

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